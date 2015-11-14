Не будьте занудой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не будьте занудой
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:41
15 минут маршруткой до метро - это уже в ж.../ипенях
Мне кажется, что "возле метро" для Киева - это 7-8 мин по гуглу. (кстати, в Москве - внутри Садового 5-7 мин, за ним - около 10. Конечные станции метро - до 15 минут пешком. Или мой одноклассник, живущий в Москве обманывает))))
Категорически не согласен. Аренда в гостинке всегда (!) минимум на 10% дешевле при одинаковом метраже и ремонте -- из-за имиджа дома, количества и качества соседей.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:46
Живя в 3 мин от метро, ловлю себя на мысли, что если нет необходимости ехать на метро, то чаще предпочитаю маршрутку.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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