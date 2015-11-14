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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 637638639640

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Вопрос, что называть "ипенями" в городе, где отсутствует деловой центр?

Не будьте занудой
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:41

  flyman написав:
  J_P написав:- что такое "возле метро"

в Києві: 15 хв маршруткою без пробок на дорозі
в Москві: 5 хв пішком

15 минут маршруткой до метро - это уже в ж.../ипенях
Мне кажется, что "возле метро" для Киева - это 7-8 мин по гуглу. (кстати, в Москве - внутри Садового 5-7 мин, за ним - около 10. Конечные станции метро - до 15 минут пешком. Или мой одноклассник, живущий в Москве обманывает))))

  flyman написав:
  J_P написав:- что называть 1Комнатной квартирой - квартиру или гостинку?

не важно, різниця не велика (метраж)

Категорически не согласен. Аренда в гостинке всегда (!) минимум на 10% дешевле при одинаковом метраже и ремонте -- из-за имиджа дома, количества и качества соседей.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:46

  J_P написав:
  flyman написав:
  J_P написав:- что такое "возле метро"

в Києві: 15 хв маршруткою без пробок на дорозі
в Москві: 5 хв пішком

15 минут маршруткой до метро - это уже в ж.../ипенях
Мне кажется, что "возле метро" для Киева - это 7-8 мин по гуглу. (кстати, в Москве - внутри Садового 5-7 мин, за ним - около 10. Конечные станции метро - до 15 минут пешком. Или мой одноклассник, живущий в Москве обманывает))))

Живя в 3 мин от метро, ловлю себя на мысли, что если нет необходимости ехать на метро, то чаще предпочитаю маршрутку. :roll:
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