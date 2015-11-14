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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 638639640641>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Эгоист написав:Вопрос, что называть "ипенями" в городе, где отсутствует деловой центр?

Не будьте занудой
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:41

  flyman написав:
  J_P написав:- что такое "возле метро"

в Києві: 15 хв маршруткою без пробок на дорозі
в Москві: 5 хв пішком

15 минут маршруткой до метро - это уже в ж.../ипенях
Мне кажется, что "возле метро" для Киева - это 7-8 мин по гуглу. (кстати, в Москве - внутри Садового 5-7 мин, за ним - около 10. Конечные станции метро - до 15 минут пешком. Или мой одноклассник, живущий в Москве обманывает))))

  flyman написав:
  J_P написав:- что называть 1Комнатной квартирой - квартиру или гостинку?

не важно, різниця не велика (метраж)

Категорически не согласен. Аренда в гостинке всегда (!) минимум на 10% дешевле при одинаковом метраже и ремонте -- из-за имиджа дома, количества и качества соседей.
J_P
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 13:46

  J_P написав:
  flyman написав:
  J_P написав:- что такое "возле метро"

в Києві: 15 хв маршруткою без пробок на дорозі
в Москві: 5 хв пішком

15 минут маршруткой до метро - это уже в ж.../ипенях
Мне кажется, что "возле метро" для Киева - это 7-8 мин по гуглу. (кстати, в Москве - внутри Садового 5-7 мин, за ним - около 10. Конечные станции метро - до 15 минут пешком. Или мой одноклассник, живущий в Москве обманывает))))

Живя в 3 мин от метро, ловлю себя на мысли, что если нет необходимости ехать на метро, то чаще предпочитаю маршрутку. :roll:
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:00

  UA написав:Разговоры про нескончаемый поток внутренних мигрантов в столице следует подкрепить пониманием, что эти мигранты тут будут делать. Фабрик, заводов, НИИ, конструкторских бюро тут не предвидится. Регионального финансового центра тоже не будет.
Востребованность образования с купюрой в зачетке на каждом зачете сомнительна.

Вот-вот.
Весь хайп вокруг столиц ex-СССР раздут из-за совковой модели распределения благ. Исторически вожди-начальнички сидели в столице и забирали себе все самое лучшее. На уровень области уже попадало сильно меньше. В районы - жалкие крохи.
Из этого и выросла мания всем ехать любыми путями в столицу и пытаться встроиться в пищевую цепочку поближе к центру.
Но времена меняются.
Во первых открылись другие места для зарабатывания денег - Польши для низкоквалифицированных и Европы/Америки для высококвалифицированных.
Во вторых в селе обычный фермер при вложениях сравнимых с ценой квартиры в Киеве зарабатывает столько что большинству офисного планктона и не снилось.
В третьих - если мы идем по западной модели развития то там ситуации когда столица купается в золоте а регионы в дерьме как правило нету - нищаки более менее равномерно распределены по стране.
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:05

  J_P написав:- что такое "возле метро"
- что называть 1Комнатной квартирой - квартиру или гостинку?

Так насправді кияни ( це ті , хто або все життя тут живе , або більше 20 років ) - давно визначили - де це "біля метро" . До 15 хвилин пішки помаленьку ... Ніякі маршрутки , трамваї , таксі - не приймають участь в русі .
1 - кімнатна - хіба по площі . Бо деякі "гостінки" бувають дуже навіть непогані ( в плані сусідів , розташування і т.п. ) . В Патріотиці великі будинки на 12 квартир на поверсі можна такими вважати зараз ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:06

  es77 написав: Вот-вот.
Весь хайп вокруг столиц ex-СССР раздут из-за совковой модели распределения благ. Исторически вожди-начальнички сидели в столице и забирали себе все самое лучшее. На уровень области уже попадало сильно меньше. В районы - жалкие крохи.
Из этого и выросла мания всем ехать любыми путями в столицу и пытаться встроиться в пищевую цепочку поближе к центру.
Но времена меняются.
Во первых открылись другие места для зарабатывания денег - Польши для низкоквалифицированных и Европы/Америки для высококвалифицированных.
Во вторых в селе обычный фермер при вложениях сравнимых с ценой квартиры в Киеве зарабатывает столько что большинству офисного планктона и не снилось.

Заинтересовало!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:09

  Жук написав:ввп украины за последние 2 года вырос на 26%!
этим все сказано



Ловкость рук и никакого мошенничества.
Рецепт бурного роста, на самом деле прост, как три копейки: разгоняешь инфляцию, держишь курс.

Не может долго существовать экономика с 20%-й долларовой инфляцией, возразите вы. Не может. Но долго и не нужно. Достаточно что-бы она просуществовала до выборов.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:15

  Puente написав:
  J_P написав:- что такое "возле метро"
- что называть 1Комнатной квартирой - квартиру или гостинку?

Так насправді кияни ( це ті , хто або все життя тут живе , або більше 20 років ) - давно визначили - де це "біля метро" . До 15 хвилин пішки помаленьку ... Ніякі маршрутки , трамваї , таксі - не приймають участь в русі .
1 - кімнатна - хіба по площі . Бо деякі "гостінки" бувають дуже навіть непогані ( в плані сусідів , розташування і т.п. ) . В Патріотиці великі будинки на 12 квартир на поверсі можна такими вважати зараз ...

я про риловське "близько до метро", до якого 15хв. маршруткою без пробок
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Понимаете в чем фокус. Количество квартир из под бабушек, в Киеве будут увеличиваться.
Кто то из наследников там поселится. Кто то сдаст в аренду. Кто то продаст под аренду. Кто то продаст тому кто сейчас арендует...
В любом случае это называется увеличение предложения.

Не факт.
В результате того, как начал водить старшего в школу, узнал, что многие семьи живут с бабушками, в бабушкиной квартире, очень тесно. То есть, предложение свободных метров не увеличится в случае смерти бабушки
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:17

  richbitch написав:
  Жук написав:ввп украины за последние 2 года вырос на 26%!
этим все сказано



Ловкость рук и никакого мошенничества.
Рецепт бурного роста, на самом деле прост, как три копейки: разгоняешь инфляцию, держишь курс.

Не может долго существовать экономика с 20%-й долларовой инфляцией, возразите вы. Не может. Но долго и не нужно. Достаточно что-бы она просуществовала до выборов.

не так, друкарським станком можна стимулювати до 3% інфляції в рік (див ЄС, США), 10% в рік - це вже гіперінфляція, і нічого доброго з того не виходить.
Ваше МБА: фтопку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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