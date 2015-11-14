Не будьте занудой
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:33
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не будьте занудой
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Додано: Чет 22 бер, 2018 13:41
15 минут маршруткой до метро - это уже в ж.../ипенях
Мне кажется, что "возле метро" для Киева - это 7-8 мин по гуглу. (кстати, в Москве - внутри Садового 5-7 мин, за ним - около 10. Конечные станции метро - до 15 минут пешком. Или мой одноклассник, живущий в Москве обманывает))))
Категорически не согласен. Аренда в гостинке всегда (!) минимум на 10% дешевле при одинаковом метраже и ремонте -- из-за имиджа дома, количества и качества соседей.
Додано: Чет 22 бер, 2018 13:46
Живя в 3 мин от метро, ловлю себя на мысли, что если нет необходимости ехать на метро, то чаще предпочитаю маршрутку.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:00
Вот-вот.
Весь хайп вокруг столиц ex-СССР раздут из-за совковой модели распределения благ. Исторически вожди-начальнички сидели в столице и забирали себе все самое лучшее. На уровень области уже попадало сильно меньше. В районы - жалкие крохи.
Из этого и выросла мания всем ехать любыми путями в столицу и пытаться встроиться в пищевую цепочку поближе к центру.
Но времена меняются.
Во первых открылись другие места для зарабатывания денег - Польши для низкоквалифицированных и Европы/Америки для высококвалифицированных.
Во вторых в селе обычный фермер при вложениях сравнимых с ценой квартиры в Киеве зарабатывает столько что большинству офисного планктона и не снилось.
В третьих - если мы идем по западной модели развития то там ситуации когда столица купается в золоте а регионы в дерьме как правило нету - нищаки более менее равномерно распределены по стране.
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:05
Так насправді кияни ( це ті , хто або все життя тут живе , або більше 20 років ) - давно визначили - де це "біля метро" . До 15 хвилин пішки помаленьку ... Ніякі маршрутки , трамваї , таксі - не приймають участь в русі .
1 - кімнатна - хіба по площі . Бо деякі "гостінки" бувають дуже навіть непогані ( в плані сусідів , розташування і т.п. ) . В Патріотиці великі будинки на 12 квартир на поверсі можна такими вважати зараз ...
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:06
Заинтересовало!
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:09
Ловкость рук и никакого мошенничества.
Рецепт бурного роста, на самом деле прост, как три копейки: разгоняешь инфляцию, держишь курс.
Не может долго существовать экономика с 20%-й долларовой инфляцией, возразите вы. Не может. Но долго и не нужно. Достаточно что-бы она просуществовала до выборов.
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:15
я про риловське "близько до метро", до якого 15хв. маршруткою без пробок
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не факт.
В результате того, как начал водить старшего в школу, узнал, что многие семьи живут с бабушками, в бабушкиной квартире, очень тесно. То есть, предложение свободных метров не увеличится в случае смерти бабушки
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 22 бер, 2018 14:17
не так, друкарським станком можна стимулювати до 3% інфляції в рік (див ЄС, США), 10% в рік - це вже гіперінфляція, і нічого доброго з того не виходить.
Ваше МБА: фтопку.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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