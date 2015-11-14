вполне возможно
Помню как давно на этой теме обсуждался винницкий фермер ( не ПАПиной команды ), В процессе выяснилось, что богат он потому, что работникам неприлично мало платит.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:21
вполне возможно
Помню как давно на этой теме обсуждался винницкий фермер ( не ПАПиной команды ), В процессе выяснилось, что богат он потому, что работникам неприлично мало платит.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сколько вы платите своим работникам?
Я так понимаю прилично много?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:21
Кгхм.
Цена кукурузы на сегодня 5800 грн./тн.
Обычная урожайность 8 тн/Га доход соответственно 46400 грн. с гектара.
Затрат там хорошо если 10000 грн. на Га.
Соответственно чистыми 36400 грн.
Так вот у самого плохонького фермера в обработке 20 гектар.
Что дает доход 728000 грн. за год.
У многих в обработке-под сотню. Некоторые имеют тысячи гектар.
И урожайность у некоторых бывает 15 тн./Га
И кроме кукурузы есть другие культуры.
Это такой маленький экскурс в окружающий мир для понимания что кроме сдачи в аренду бетонных клеток в мире бывает кое-что еще.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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