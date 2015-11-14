вполне возможно
Помню как давно на этой теме обсуждался винницкий фермер ( не ПАПиной команды ), В процессе выяснилось, что богат он потому, что работникам неприлично мало платит.
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Додано: Чет 22 бер, 2018 14:21
вполне возможно
Помню как давно на этой теме обсуждался винницкий фермер ( не ПАПиной команды ), В процессе выяснилось, что богат он потому, что работникам неприлично мало платит.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:07
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
сколько вы платите своим работникам?
Я так понимаю прилично много?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:21
Кгхм.
Цена кукурузы на сегодня 5800 грн./тн.
Обычная урожайность 8 тн/Га доход соответственно 46400 грн. с гектара.
Затрат там хорошо если 10000 грн. на Га.
Соответственно чистыми 36400 грн.
Так вот у самого плохонького фермера в обработке 20 гектар.
Что дает доход 728000 грн. за год.
У многих в обработке-под сотню. Некоторые имеют тысячи гектар.
И урожайность у некоторых бывает 15 тн./Га
И кроме кукурузы есть другие культуры.
Это такой маленький экскурс в окружающий мир для понимания что кроме сдачи в аренду бетонных клеток в мире бывает кое-что еще.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:25
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Подарок фанатам Оболони:
Готовьте денежки.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:27
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
чего не фермерствуете еще с такими то познаниями?
жёппой на диване флудить на форуме про всепропало оно уютней?
#буитдорожать!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:31
Гипотетически Оазис-2 + Риверстоун в одном флаконе.
Па600?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:38
А 5800 это простите где ? на международном рынке или у оптовика при приемке ?
А это цена с "самовывозом" с поля или при доставке "на склад" поставщика ?
А 10000 расходов включают в себя все расходы, включая подготовку почвы, посевные, поливы, удобрения, охрану на протяжении 4 месяцев вызревания, сбор урожая и доставку покупателю ?
А Вы каждый год можете сажать кукурузу на этом 1 га ? или нужно делать перерывы и т.д.
В общем, я хотел спросить учли ли вы все расходы за весь производственный цикл в этих 10000 грн на гектар. или просто прикинули...
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:41
Вашему фермеру самые топовые агрохолдинги бы позавидовали со всеми их оптимизациями и экономии на объеме. Вот вам чтоб чуточку спуститься на землю
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:51
Очень хочется написать огромный текст про «зраду», про «все пропало», про свои разочарования. Когда-то соберусь и напишу, но, пока муза меня не посетила, мы с Денисом Чернюком и Татьяной Мелиховой подготовили проект решения о «не продлении договора аренды» и искренне надеемся, что успеем его провести через КГС до конца апреля.
С учетом того, что за этим вопросом явно «торчат уши» видных застройщиков и некоторых оболонских депутатов, очень просим общественной поддержки. Как и в случае с «церковным гектаром» и «офисным центром Братислава» только консолидированная позиция громады Оболони позволит ей отстоять свои интересы», - говорится в сообщении народного депутата.
Источник: domik.ua
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Чет 22 бер, 2018 15:55
Конечно все очень упрощенно.
Расписывать все нету ни времени ни желания. Но цифра -реальна.
По севообороту -многие выращивают кукурузу в монокультуре многие годы, но ничто не мешает чередовать с горохом например(который дает сравнимую рентабельность).
Конечно там все не просто.
Есть и затраты на технику и налоги и всевозможных проверяльщиков надо ублажать. И погода ведет себя по разному. И куча прочих негараздов.
Тем не менее , и организации с десятками тысяч Га и фермеры с 50Га и полностью наемной техникой работают вполне успешно.
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