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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 639640641642>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 705
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
10%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
149
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 705
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 14:21

  Эгоист написав:
  es77 написав:
Во вторых в селе обычный фермер при вложениях сравнимых с ценой квартиры в Киеве зарабатывает столько что большинству офисного планктона и не снилось.

Заинтересовало!

вполне возможно
Помню как давно на этой теме обсуждался винницкий фермер ( не ПАПиной команды :-) ), В процессе выяснилось, что богат он потому, что работникам неприлично мало платит.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:07

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:В процессе выяснилось, что богат он потому, что работникам неприлично мало платит.

сколько вы платите своим работникам?
Я так понимаю прилично много?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:21

  Serg-ik написав:
  Эгоист написав:
  es77 написав:
Во вторых в селе обычный фермер при вложениях сравнимых с ценой квартиры в Киеве зарабатывает столько что большинству офисного планктона и не снилось.

Заинтересовало!

вполне возможно

Кгхм.
Цена кукурузы на сегодня 5800 грн./тн.
Обычная урожайность 8 тн/Га доход соответственно 46400 грн. с гектара.
Затрат там хорошо если 10000 грн. на Га.
Соответственно чистыми 36400 грн.
Так вот у самого плохонького фермера в обработке 20 гектар.
Что дает доход 728000 грн. за год.
У многих в обработке-под сотню. Некоторые имеют тысячи гектар.
И урожайность у некоторых бывает 15 тн./Га
И кроме кукурузы есть другие культуры.

Это такой маленький экскурс в окружающий мир для понимания что кроме сдачи в аренду бетонных клеток в мире бывает кое-что еще.
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:25

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Подарок фанатам Оболони: http://domik.ua/novosti/na-oboloni-vmes ... 55563.html
Готовьте денежки.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:27

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Кгхм. Цена кукурузы на сегодня 5800 грн./тн. Обычная урожайность 8 тн/Га доход соответственно 46400 грн. с гектара. Затрат там хорошо если 10000 грн. на Га. Соответственно чистыми 36400 грн. Так вот у самого плохонького фермера в обработке 20 гектар. Что дает доход 728000 грн. за год. У многих в обработке-под сотню. Некоторые имеют тысячи гектар. И урожайность у некоторых бывает 15 тн./Га И кроме кукурузы есть другие культуры. Это такой маленький экскурс в окружающий мир для понимания что кроме сдачи в аренду бетонных клеток в мире бывает кое-что еще.

чего не фермерствуете еще с такими то познаниями?
жёппой на диване флудить на форуме про всепропало оно уютней?

#буитдорожать! :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:31

  airmax78 написав:Подарок фанатам Оболони: http://domik.ua/novosti/na-oboloni-vmes ... 55563.html
Готовьте денежки.

Гипотетически Оазис-2 + Риверстоун в одном флаконе.
Па600? :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:38

  es77 написав: Кгхм.
Цена кукурузы на сегодня 5800 грн./тн.
Обычная урожайность 8 тн/Га доход соответственно 46400 грн. с гектара.
Затрат там хорошо если 10000 грн. на Га.
Соответственно чистыми 36400 грн.
Так вот у самого плохонького фермера в обработке 20 гектар.
Что дает доход 728000 грн. за год.
У многих в обработке-под сотню. Некоторые имеют тысячи гектар.
И урожайность у некоторых бывает 15 тн./Га
И кроме кукурузы есть другие культуры.

Это такой маленький экскурс в окружающий мир для понимания что кроме сдачи в аренду бетонных клеток в мире бывает кое-что еще.



А 5800 это простите где ? на международном рынке или у оптовика при приемке ?
А это цена с "самовывозом" с поля или при доставке "на склад" поставщика ?

А 10000 расходов включают в себя все расходы, включая подготовку почвы, посевные, поливы, удобрения, охрану на протяжении 4 месяцев вызревания, сбор урожая и доставку покупателю ?

А Вы каждый год можете сажать кукурузу на этом 1 га ? или нужно делать перерывы и т.д.

В общем, я хотел спросить учли ли вы все расходы за весь производственный цикл в этих 10000 грн на гектар. или просто прикинули...
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:41

  es77 написав:
  Serg-ik написав:
  Эгоист написав:Заинтересовало!

вполне возможно

Кгхм.
Цена кукурузы на сегодня 5800 грн./тн.
Обычная урожайность 8 тн/Га доход соответственно 46400 грн. с гектара.
Затрат там хорошо если 10000 грн. на Га.
Соответственно чистыми 36400 грн.
Так вот у самого плохонького фермера в обработке 20 гектар.
Что дает доход 728000 грн. за год.
У многих в обработке-под сотню. Некоторые имеют тысячи гектар.
И урожайность у некоторых бывает 15 тн./Га
И кроме кукурузы есть другие культуры.

Это такой маленький экскурс в окружающий мир для понимания что кроме сдачи в аренду бетонных клеток в мире бывает кое-что еще.


Вашему фермеру самые топовые агрохолдинги бы позавидовали со всеми их оптимизациями и экономии на объеме. Вот вам чтоб чуточку спуститься на землю http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes ... j-ukrayini и http://agravery.com/uk/posts/show/top-5 ... linnictvom. Данные за 2015 и 2016, сейчас очень хороший показатель EBITDA/1га ~ 400-500$ и этот показатель далеко еще не прибыль.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:51

  airmax78 написав:Подарок фанатам Оболони: http://domik.ua/novosti/na-oboloni-vmes ... 55563.html
Готовьте денежки.

Очень хочется написать огромный текст про «зраду», про «все пропало», про свои разочарования. Когда-то соберусь и напишу, но, пока муза меня не посетила, мы с Денисом Чернюком и Татьяной Мелиховой подготовили проект решения о «не продлении договора аренды» и искренне надеемся, что успеем его провести через КГС до конца апреля.

С учетом того, что за этим вопросом явно «торчат уши» видных застройщиков и некоторых оболонских депутатов, очень просим общественной поддержки. Как и в случае с «церковным гектаром» и «офисным центром Братислава» только консолидированная позиция громады Оболони позволит ей отстоять свои интересы», - говорится в сообщении народного депутата.

Источник: domik.ua
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:55

  Amat написав:В общем, я хотел спросить учли ли вы все расходы за весь производственный цикл в этих 10000 грн на гектар. или просто прикинули...

Конечно все очень упрощенно.
Расписывать все нету ни времени ни желания. Но цифра -реальна.
По севообороту -многие выращивают кукурузу в монокультуре многие годы, но ничто не мешает чередовать с горохом например(который дает сравнимую рентабельность).
Конечно там все не просто.
Есть и затраты на технику и налоги и всевозможных проверяльщиков надо ублажать. И погода ведет себя по разному. И куча прочих негараздов.
Тем не менее , и организации с десятками тысяч Га и фермеры с 50Га и полностью наемной техникой работают вполне успешно.
es77
 
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