Додано: Чет 22 бер, 2018 15:38

es77 написав: Кгхм.

Цена кукурузы на сегодня 5800 грн./тн.

Обычная урожайность 8 тн/Га доход соответственно 46400 грн. с гектара.

Затрат там хорошо если 10000 грн. на Га.

Соответственно чистыми 36400 грн.

Так вот у самого плохонького фермера в обработке 20 гектар.

Что дает доход 728000 грн. за год.

У многих в обработке-под сотню. Некоторые имеют тысячи гектар.

И урожайность у некоторых бывает 15 тн./Га

И кроме кукурузы есть другие культуры.



Это такой маленький экскурс в окружающий мир для понимания что кроме сдачи в аренду бетонных клеток в мире бывает кое-что еще. Кгхм.Цена кукурузы на сегодня 5800 грн./тн.Обычная урожайность 8 тн/Га доход соответственно 46400 грн. с гектара.Затрат там хорошо если 10000 грн. на Га.Соответственно чистыми 36400 грн.Так вот у самого плохонького фермера в обработке 20 гектар.Что дает доход 728000 грн. за год.У многих в обработке-под сотню. Некоторые имеют тысячи гектар.И урожайность у некоторых бывает 15 тн./ГаИ кроме кукурузы есть другие культуры.Это такой маленький экскурс в окружающий мир для понимания что кроме сдачи в аренду бетонных клеток в мире бывает кое-что еще.

А 5800 это простите где ? на международном рынке или у оптовика при приемке ?А это цена с "самовывозом" с поля или при доставке "на склад" поставщика ?А 10000 расходов включают в себя все расходы, включая подготовку почвы, посевные, поливы, удобрения, охрану на протяжении 4 месяцев вызревания, сбор урожая и доставку покупателю ?А Вы каждый год можете сажать кукурузу на этом 1 га ? или нужно делать перерывы и т.д.В общем, я хотел спросить учли ли вы все расходы за весь производственный цикл в этих 10000 грн на гектар. или просто прикинули...