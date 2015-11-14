Додано: Чет 22 бер, 2018 16:28

airmax78 написав: Я тогда не могу понять, если математика такая охренительная то о каких налоговых льготах и субсидиях в сельское хозяйство тогда вообще может идти речь? Я тогда не могу понять, если математика такая охренительная то о каких налоговых льготах и субсидиях в сельское хозяйство тогда вообще может идти речь?

airmax78 написав: На самом деле более-менее обїективная цифра, которую слышал - 200-300 баксов прибыли с га.

На самом деле более-менее обїективная цифра, которую слышал - 200-300 баксов прибыли с га.

Я скажу даже больше.Близко-близко вижу организацию.В 2014-м вложили в посевную под 100 млн. грн. в надежде снять 150 млн. (из них2/3 кредитные в гривне)Поскольку зерно котируется на мировых рынках -цена в валюте.Когда урожай вырос курс стал 18 а весной 2015 -26.Соответственно урожай вместо 150 млн. внезапно продался за условно 450 млн.Думаете государство получило от этого какие-то налоги ?Или людям зарплату добавили ?Не-не.Собственники ходят и плачутся о тяготах и лишениях, мечтают что-бы им вернули спецрежим и т.п.Тяжело им живется. Ой тяжело.На самом деле Украина страна большая.И земля на юге Одесской обл., в Полтавской и на севере Черниговской будет давать разный результат.Но даже если фермер зарабатывает указанные Вами 300$/Га и обрабатывает 100га, в результате получается 30 тысяч долларов в год.Накой ему тот Киев ? И Краковы с Парижами накой ?Именно о этом я и хотел сказать.