Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Очень хочется написать огромный текст про «зраду», про «все пропало», про свои разочарования. Когда-то соберусь и напишу, но, пока муза меня не посетила, мы с Денисом Чернюком и Татьяной Мелиховой подготовили проект решения о «не продлении договора аренды» и искренне надеемся, что успеем его провести через КГС до конца апреля.
С учетом того, что за этим вопросом явно «торчат уши» видных застройщиков и некоторых оболонских депутатов, очень просим общественной поддержки. Как и в случае с «церковным гектаром» и «офисным центром Братислава» только консолидированная позиция громады Оболони позволит ей отстоять свои интересы», - говорится в сообщении народного депутата.
Источник: domik.ua
Да пох на них. На Оболони больше строить негде, так чтобы с видом на Днепр, а тут 16 га пустуют, оккупированы какими-то алкашами и прочими пикничкующими. Застраивать однозначно.
es77 написав: Это такой маленький экскурс в окружающий мир ...
Це якась ваша паралельна реальність.
Один із знайомих фермерів хотів у мене позичити грошей рік тому. Мова йшла про суму біля 100т грн. Було відмовлено (згадуючи, що свої квартирні проблеми він ще не вирішив - а у селі квартири коштують копійки у порівнянні з Києвом).
Треба йому дати почитати ваші оповідання
Востаннє редагувалось galadriel в Чет 22 бер, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Amat написав:В общем, я хотел спросить учли ли вы все расходы за весь производственный цикл в этих 10000 грн на гектар. или просто прикинули...
Конечно все очень упрощенно. Расписывать все нету ни времени ни желания. Но цифра -реальна. По севообороту -многие выращивают кукурузу в монокультуре многие годы, но ничто не мешает чередовать с горохом например(который дает сравнимую рентабельность). Конечно там все не просто. Есть и затраты на технику и налоги и всевозможных проверяльщиков надо ублажать. И погода ведет себя по разному. И куча прочих негараздов. Тем не менее , и организации с десятками тысяч Га и фермеры с 50Га и полностью наемной техникой работают вполне успешно.
Я тогда не могу понять, если математика такая охренительная то о каких налоговых льготах и субсидиях в сельское хозяйство тогда вообще может идти речь?
Все правильно. Только у фермера паи от дедушек/бабушек и прочих тёток за которые аренду платить не надо. Да кум агроном в одном их приведенных холдингов, соответственно ЗЗР и запчасти можно не покупать, поможет по родственному... Плюс у холдингов громадные кредиты на технику/элеваторы и прочее, а фермер работает на стареньком МТЗ и поскольку руки у него торчат из правильного места то все у него работает и получается. Так что все верно и то что холдинги снимают по 500$ с Га и то что фермер Вася - 1000$ все верно и никакого диссонанса тут нет.
Все правильно. Только у фермера паи от дедушек/бабушек и прочих тёток за которые аренду платить не надо. Да кум агроном в одном их приведенных холдингов, соответственно ЗЗР и запчасти можно не покупать, поможет по родственному... Плюс у холдингов громадные кредиты на технику/элеваторы и прочее, а фермер работает на стареньком МТЗ и поскольку руки у него торчат из правильного места то все у него работает и получается. Так что все верно и то что холдинги снимают по 500$ с Га и то что фермер Вася - 1000$ все верно и никакого диссонанса тут нет.
Фигня. С/Х - это массовое производство. Чем больше объем, лучше технологии - тем ниже себестоимость. Штуцер Вася, на своем МТЗ, будет вынимать, только если будет тотально все 3.14здить у соседнего агрохолдинга. Но это уже немного по-другому будет называться, а не агробизнес. На самом деле более-менее обїективная цифра, которую слышал - 200-300 баксов прибыли с га. Поэтому фермеры у которых меньше 1000 га мало кому интересны. Другое дело, если это не зерновые, а какие-то высоко маржинальные культуры, типа ягод каких-нибудь. Но там другие инвестиции - квартирой в Киеве не обойдешься.
airmax78 написав:Я тогда не могу понять, если математика такая охренительная то о каких налоговых льготах и субсидиях в сельское хозяйство тогда вообще может идти речь?
Я скажу даже больше. Близко-близко вижу организацию. В 2014-м вложили в посевную под 100 млн. грн. в надежде снять 150 млн. (из них 2/3 кредитные в гривне) Поскольку зерно котируется на мировых рынках -цена в валюте. Когда урожай вырос курс стал 18 а весной 2015 -26. Соответственно урожай вместо 150 млн. внезапно продался за условно 450 млн. Думаете государство получило от этого какие-то налоги ? Или людям зарплату добавили ?
Не-не. Собственники ходят и плачутся о тяготах и лишениях, мечтают что-бы им вернули спецрежим и т.п. Тяжело им живется. Ой тяжело.
airmax78 написав:На самом деле более-менее обїективная цифра, которую слышал - 200-300 баксов прибыли с га.
На самом деле Украина страна большая. И земля на юге Одесской обл., в Полтавской и на севере Черниговской будет давать разный результат. Но даже если фермер зарабатывает указанные Вами 300$/Га и обрабатывает 100га, в результате получается 30 тысяч долларов в год. Накой ему тот Киев ? И Краковы с Парижами накой ? Именно о этом я и хотел сказать.
airmax78 написав:На Оболони больше строить негде, так чтобы с видом на Днепр, а тут 16 га пустуют, оккупированы какими-то алкашами и прочими пикничкующими. Застраивать однозначно.
При таких раскладах 16 га мало. Там остров ( не знаю его названия) Так вот, сверху и снизу острова надо поставить плотину. В образовавшемся озере воду откачать, всё засыпать грунтом и появится еще 30-40 гектар под застройку. Надо же людям где-то жить По такому же принципу можно сделать с заливом Собачье устье. Но там территория побольше будет. Когда метро будут копать до Винницы-туда землю можно будет сбрасывать
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