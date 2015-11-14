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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 640641642643>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 706
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
150
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 706
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 15:59

  flyman написав:
  airmax78 написав:Подарок фанатам Оболони: http://domik.ua/novosti/na-oboloni-vmes ... 55563.html
Готовьте денежки.

Очень хочется написать огромный текст про «зраду», про «все пропало», про свои разочарования. Когда-то соберусь и напишу, но, пока муза меня не посетила, мы с Денисом Чернюком и Татьяной Мелиховой подготовили проект решения о «не продлении договора аренды» и искренне надеемся, что успеем его провести через КГС до конца апреля.

С учетом того, что за этим вопросом явно «торчат уши» видных застройщиков и некоторых оболонских депутатов, очень просим общественной поддержки. Как и в случае с «церковным гектаром» и «офисным центром Братислава» только консолидированная позиция громады Оболони позволит ей отстоять свои интересы», - говорится в сообщении народного депутата.

Источник: domik.ua

Да пох на них. На Оболони больше строить негде, так чтобы с видом на Днепр, а тут 16 га пустуют, оккупированы какими-то алкашами и прочими пикничкующими. Застраивать однозначно.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:00

  es77 написав: Это такой маленький экскурс в окружающий мир
...


Це якась ваша паралельна реальність.

Один із знайомих фермерів хотів у мене позичити грошей рік тому. Мова йшла про суму біля 100т грн.
Було відмовлено (згадуючи, що свої квартирні проблеми він ще не вирішив - а у селі квартири коштують копійки у порівнянні з Києвом).

Треба йому дати почитати ваші оповідання :D
Востаннє редагувалось galadriel в Чет 22 бер, 2018 16:06, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:01

  es77 написав:
  Amat написав:В общем, я хотел спросить учли ли вы все расходы за весь производственный цикл в этих 10000 грн на гектар. или просто прикинули...

Конечно все очень упрощенно.
Расписывать все нету ни времени ни желания. Но цифра -реальна.
По севообороту -многие выращивают кукурузу в монокультуре многие годы, но ничто не мешает чередовать с горохом например(который дает сравнимую рентабельность).
Конечно там все не просто.
Есть и затраты на технику и налоги и всевозможных проверяльщиков надо ублажать. И погода ведет себя по разному. И куча прочих негараздов.
Тем не менее , и организации с десятками тысяч Га и фермеры с 50Га и полностью наемной техникой работают вполне успешно.

Я тогда не могу понять, если математика такая охренительная то о каких налоговых льготах и субсидиях в сельское хозяйство тогда вообще может идти речь?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:12

  kbadoo написав:Вашему фермеру самые топовые агрохолдинги бы позавидовали со всеми их оптимизациями и экономии на объеме. Вот вам чтоб чуточку спуститься на землю http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes ... j-ukrayini и http://agravery.com/uk/posts/show/top-5 ... linnictvom. Данные за 2015 и 2016, сейчас очень хороший показатель EBITDA/1га ~ 400-500$ и этот показатель далеко еще не прибыль.

Все правильно.
Только у фермера паи от дедушек/бабушек и прочих тёток за которые аренду платить не надо. Да кум агроном в одном их приведенных холдингов, соответственно ЗЗР и запчасти можно не покупать, поможет по родственному... :oops:
Плюс у холдингов громадные кредиты на технику/элеваторы и прочее, а фермер работает на стареньком МТЗ и поскольку руки у него торчат из правильного места то все у него работает и получается.
Так что все верно и то что холдинги снимают по 500$ с Га и то что фермер Вася - 1000$ все верно и никакого диссонанса тут нет.
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:18

  es77 написав:
  kbadoo написав:Вашему фермеру самые топовые агрохолдинги бы позавидовали со всеми их оптимизациями и экономии на объеме. Вот вам чтоб чуточку спуститься на землю http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes ... j-ukrayini и http://agravery.com/uk/posts/show/top-5 ... linnictvom. Данные за 2015 и 2016, сейчас очень хороший показатель EBITDA/1га ~ 400-500$ и этот показатель далеко еще не прибыль.

Все правильно.
Только у фермера паи от дедушек/бабушек и прочих тёток за которые аренду платить не надо. Да кум агроном в одном их приведенных холдингов, соответственно ЗЗР и запчасти можно не покупать, поможет по родственному... :oops:
Плюс у холдингов громадные кредиты на технику/элеваторы и прочее, а фермер работает на стареньком МТЗ и поскольку руки у него торчат из правильного места то все у него работает и получается.
Так что все верно и то что холдинги снимают по 500$ с Га и то что фермер Вася - 1000$ все верно и никакого диссонанса тут нет.

Фигня. С/Х - это массовое производство. Чем больше объем, лучше технологии - тем ниже себестоимость. Штуцер Вася, на своем МТЗ, будет вынимать, только если будет тотально все 3.14здить у соседнего агрохолдинга. Но это уже немного по-другому будет называться, а не агробизнес.
На самом деле более-менее обїективная цифра, которую слышал - 200-300 баксов прибыли с га. Поэтому фермеры у которых меньше 1000 га мало кому интересны.
Другое дело, если это не зерновые, а какие-то высоко маржинальные культуры, типа ягод каких-нибудь. Но там другие инвестиции - квартирой в Киеве не обойдешься.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:28

  airmax78 написав:Я тогда не могу понять, если математика такая охренительная то о каких налоговых льготах и субсидиях в сельское хозяйство тогда вообще может идти речь?

Я скажу даже больше.
Близко-близко вижу организацию.
В 2014-м вложили в посевную под 100 млн. грн. в надежде снять 150 млн. (из них
2/3 кредитные в гривне)
Поскольку зерно котируется на мировых рынках -цена в валюте.
Когда урожай вырос курс стал 18 а весной 2015 -26.
Соответственно урожай вместо 150 млн. внезапно продался за условно 450 млн.
Думаете государство получило от этого какие-то налоги ?
Или людям зарплату добавили ?

Не-не.
Собственники ходят и плачутся о тяготах и лишениях, мечтают что-бы им вернули спецрежим и т.п.
Тяжело им живется. Ой тяжело.

  airmax78 написав:На самом деле более-менее обїективная цифра, которую слышал - 200-300 баксов прибыли с га.

На самом деле Украина страна большая.
И земля на юге Одесской обл., в Полтавской и на севере Черниговской будет давать разный результат.
Но даже если фермер зарабатывает указанные Вами 300$/Га и обрабатывает 100га, в результате получается 30 тысяч долларов в год.
Накой ему тот Киев ? И Краковы с Парижами накой ?
Именно о этом я и хотел сказать.
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  airmax78 написав:На Оболони больше строить негде, так чтобы с видом на Днепр, а тут 16 га пустуют, оккупированы какими-то алкашами и прочими пикничкующими. Застраивать однозначно.

При таких раскладах 16 га мало. Там остров ( не знаю его названия) Так вот, сверху и снизу острова надо поставить плотину. В образовавшемся озере воду откачать, всё засыпать грунтом и появится еще 30-40 гектар под застройку.
Надо же людям где-то жить
По такому же принципу можно сделать с заливом Собачье устье. Но там территория побольше будет. Когда метро будут копать до Винницы-туда землю можно будет сбрасывать
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 16:57

2 es77

1) Семена, СЗР, ГСМ - в валюте
2) Лизинг оборудования и сх техника - в валюте
3) понесенные инвестиции в выкуп паев, САРЕХ - в валюте

Рентабельность по EBITDA в хороших хозяйства- до 40%
Но стоимость таких хозяйств не имеет никакого отношения к стоимости квартиры в Киеве:)
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:09

  Iskander написав:2 es77
1) Семена, СЗР, ГСМ - в валюте
2) Лизинг оборудования и сх техника - в валюте
3) понесенные инвестиции в выкуп паев, САРЕХ - в валюте


Я описывал конкретную организацию.
На начало 2014 года было около 70 млн. гривневого кредита под около 20% годовых.
Собственники получили несказанный подарок от банка, от пайщиков и рабочих получивших оплату как по курсу 8, а товар-то продали по правильной цене.
Справедливости ради, немало контор имели валютные кредиты и пошли по миру.
С тем-же лэндфармингом еще непонятно чем закончится.

Заканчиваю офтопить.
Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:19

  es77 написав:
  Iskander написав:2 es77
1) Семена, СЗР, ГСМ - в валюте
2) Лизинг оборудования и сх техника - в валюте
3) понесенные инвестиции в выкуп паев, САРЕХ - в валюте


Я описывал конкретную организацию.
На начало 2014 года было около 70 млн. гривневого кредита под около 20% годовых.
Собственники получили несказанный подарок от банка, от пайщиков и рабочих получивших оплату как по курсу 8, а товар-то продали по правильной цене.
Справедливости ради, немало контор имели валютные кредиты и пошли по миру.
С тем-же лэндфармингом еще непонятно чем закончится.

Заканчиваю офтопить.
Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.

який шанс лендлорду на КРЖН і фермеру стати банкротами, напр. із-за поганої погоди, або міжнародної кон"юктрури на ринках, або монополізма посередників?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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