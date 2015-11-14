Додано: Чет 22 бер, 2018 18:29

es77 написав: Amat написав: Я хожу на работу и тоже зарабатываю. И побольше чем на сдаче квартиры в аренду...



Речь идет о пассивном доходе. То есть, я зарабатываю имея при этом 99% свободного времени, которое я могу потрать на другие виды заработка.



А приведенный вами вариант требует 120% вовлеченности. Я хожу на работу и тоже зарабатываю. И побольше чем на сдаче квартиры в аренду...Речь идет о пассивном доходе. То есть, я зарабатываю имея при этом 99% свободного времени, которое я могу потрать на другие виды заработка.А приведенный вами вариант требует 120% вовлеченности.



Безусловно.

Но давайте рассмотрим вариант:

Предположим Вы работаете за 50 тыс.грн. в мес. ( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и имеете свободных 200k$. Вы можете купить например квартиру в том-же Ричмонде за 150к, сделать там ремонт еще за 50к и сдавать например за 1.5к в месяц.

Итого у Вас 150 % вовлеченности в зарабатывание денег кому-то и 3.5к дохода в месяц.

Вариант 2.

Вы уволились с работы, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем.

Причем активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев работаете на расслабоне, а половину года сидите на печи или Мальдивах с Таинландами.



Ваше мнение, второй вариант имеет право на жизнь ? Безусловно.Но давайте рассмотрим вариант:Предположим Вы работаете за 50 тыс.грн. в мес. ( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и имеете свободных 200k$. Вы можете купить например квартиру в том-же Ричмонде за 150к, сделать там ремонт еще за 50к и сдавать например за 1.5к в месяц.Итого у Вас 150 % вовлеченности в зарабатывание денег кому-то и 3.5к дохода в месяц.Вы уволились с работы, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем.Причем активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев работаете на расслабоне, а половину года сидите на печи или Мальдивах с Таинландами.Ваше мнение, второй вариант имеет право на жизнь ?

натурального

Конечно имеет. И есть много людей, которые этим бизнесом реально занимаются.Но. Как всегда есть нюансы.1. Зарабатывание денег это не самоцель. Работа должна приносить удовольствие. А ковыряние в земле это еще то удовольствие.2. Семья. Дети. Садик, школа, образование. В сельской местности особого качества пока нет.3. Социум. Цивилизация. Культура. Одним словом, люди и варианты развлечений, которые вас окружают.. И ваших детей... В селе. И в городе.И последнее. Увольнение не повод менять образ жизни и род деятельности. Всегда можно найти другую работу.Я вам приведу еще один интересный пример из жизни.Допустим, что я зарабатываю 50 тыс. грн. в месяц.И при этом я очень хочу заняться виноделием и гнать свой коньяк и чачу.И допустим у меня есть свободный капитал для того, что бы купить оборудование и 10 га земли в одесской\херсонской области и посадить свои виноградники...А до того времени работать на покупном сырье...И даже допустим, что новый закон упрощающий лицензирование мелким винокурням таки заработает...И еще допустим, что я третий год уже "в бизнесе". На покупном сырье. И у меня уже есть опыт экспертизы готового "продукта".И еще допустим, что мне этот бизнес нравится.для информации.Средняя цена винограда 12 грн. кгСредняя цена виноматериала на сдачу точно не помню, но кажется около 16-18 грн за литрС одного кг винограда получается 300-400 грамм чистоговина.Если не для себя, а для продажи, то можно получить 600-700 грамм. Но тогда нужно будет спирт поднимать искусственно...С одного гектара, допустим Вы сможете снять 3 тонны.Еще его нужно где-то хранить (помещение и посуда.).Про дубовые бочки пока даже не заикаюсь. Хорошая бочка на 200-300 литров стоит 700-1000 у.е.Цену продажи одного литра розничным потребителям я разрешаю вам установить самому.Внимание вопрос! Как Вы думаете, через сколько лет это хобби начнет окупаться ? и приносить сопоставимую прибыль 50 тыс. грн в месяц.