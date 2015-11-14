Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Iskander написав:2 es77 1) Семена, СЗР, ГСМ - в валюте 2) Лизинг оборудования и сх техника - в валюте 3) понесенные инвестиции в выкуп паев, САРЕХ - в валюте
Я описывал конкретную организацию. На начало 2014 года было около 70 млн. гривневого кредита под около 20% годовых. Собственники получили несказанный подарок от банка, от пайщиков и рабочих получивших оплату как по курсу 8, а товар-то продали по правильной цене. Справедливости ради, немало контор имели валютные кредиты и пошли по миру. С тем-же лэндфармингом еще непонятно чем закончится.
Заканчиваю офтопить. Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.
Позвольте Вас немного поправить. Речь ведь не о том, что бы зарабатывать каким-либо способом из огромного кол-ва вариантов с большей рентабельностью чем недвига в аренде. Я хожу на работу и тоже зарабатываю. И побольше чем на сдаче квартиры в аренду...
Речь идет о пассивном доходе. То есть, я зарабатываю имея при этом 99% свободного времени, которое я могу потрать на другие виды заработка.
А приведенный вами вариант требует 120% вовлеченности.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
es77 написав:Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.
Если посчитать вложенные средства в ремонт, мебель и технику, то сдачу хаты в аренду вообще тяжело назвать источником дохода. Чтобы сдавать за нормальные деньги, это всё надо периодически обновлять. При нынешних ценах это дорого. А квартиранты хотят видеть свежий ремонт, хорошую технику и новые спальные места. Либо соглашаются на устаревший ремонт и мебель, но за небольшие деньги.
Amat написав:Я хожу на работу и тоже зарабатываю. И побольше чем на сдаче квартиры в аренду...
Речь идет о пассивном доходе. То есть, я зарабатываю имея при этом 99% свободного времени, которое я могу потрать на другие виды заработка.
А приведенный вами вариант требует 120% вовлеченности.
Безусловно. Но давайте рассмотрим вариант: Предположим Вы работаете за 50 тыс.грн. в мес. ( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и имеете свободных 200k$. Вы можете купить например квартиру в том-же Ричмонде за 150к, сделать там ремонт еще за 50к и сдавать например за 1.5к в месяц. Итого у Вас 150 % вовлеченности в зарабатывание денег кому-то и 3.5к дохода в месяц. Вариант 2. Вы уволились с работы, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем. Причем активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев работаете на расслабоне, а половину года сидите на печи или Мальдивах с Таинландами.
Ваше мнение, второй вариант имеет право на жизнь ?
Iskander написав:2 es77 1) Семена, СЗР, ГСМ - в валюте 2) Лизинг оборудования и сх техника - в валюте 3) понесенные инвестиции в выкуп паев, САРЕХ - в валюте
Я описывал конкретную организацию. На начало 2014 года было около 70 млн. гривневого кредита под около 20% годовых. Собственники получили несказанный подарок от банка, от пайщиков и рабочих получивших оплату как по курсу 8, а товар-то продали по правильной цене. Справедливости ради, немало контор имели валютные кредиты и пошли по миру. С тем-же лэндфармингом еще непонятно чем закончится.
Заканчиваю офтопить. Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.
Знаю я такие примеры. Но у них, очень грубо говоря, как было 12,5 млн дол при курсе, так при курсе 26 и осталось:) Т.е., на грн кредит проще было купить $ и не париться. Понятно, я утрирую, потому что они получили еще и прибыль на га. Но все равное цифры не такие эффектные, как в Вашем примере
es77 написав:Вариант 2. Вы уволились с работы, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем. Причем активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев работаете на расслабоне, а половину года сидите на печи или Мальдивах с Таинландами.
вы описываете свою жизнь или фантазируете из мамкиного хрущика?
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es77 написав: Вариант Вы уволились, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем. Активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев на расслабоне, а полгода сидите на Мальдивах. Ваше мнение, вариант имеет право на жизнь ?
А теперь вариант из реальной жизни, год 2017й: пришел к знакомому некий чувак, расписал как пи..то и выгодно выращивать картоху (он де всю жизнь этим занимается). на аренду земли (в Винницкой губернии) и техники, закупку химикатов/посадочного материала было выделено для начала 5 миллионов. с уговором- если будет профит хотя бы около предлагаемого, в следующем году техника будет куплена в собственность, а в аренду будет взято в 10+ раз больше земли. итог- полное и безоговорочное фиаско.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 22 бер, 2018 18:30, всього редагувалось 2 разів.
Боже, Царя Шеколадного храни! Сильный, державный, Царствуй на славу! Царствуй на страх ворогам Славный, долги нам Дай на Земли!
es77 написав:Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.
Если посчитать вложенные средства в ремонт, мебель и технику, то сдачу хаты в аренду вообще тяжело назвать источником дохода. Чтобы сдавать за нормальные деньги, это всё надо периодически обновлять. При нынешних ценах это дорого. А квартиранты хотят видеть свежий ремонт, хорошую технику и новые спальные места. Либо соглашаются на устаревший ремонт и мебель, но за небольшие деньги.
А если квартиранты хотят за небольшие деньги свежий ремонт,ЛЛЛ и метро под боком, зарядку(бесплатную) для Лифа на б*** - какой орган у лэндлорда они сосут? Или есть идиоты, бУхающие условно почти те же деньги, что стоит бетон, в ремонт и телики с 4К и смесители по 300эвро, чтоб снять пять-шесть процентов годовых, и причём именно сейчас, потому что банки полтора процента вообще на вклад дают? Вариант с ремонтом времён Кучмы и Ющенка, оприходованный предводителем с пачкой Авизо, не рассматриваем по причине пинка предводителю лэндлордом при виде не коклеты(типа от предводителя), а кулька с баксами.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 22 бер, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
Amat написав:Я хожу на работу и тоже зарабатываю. И побольше чем на сдаче квартиры в аренду...
Речь идет о пассивном доходе. То есть, я зарабатываю имея при этом 99% свободного времени, которое я могу потрать на другие виды заработка.
А приведенный вами вариант требует 120% вовлеченности.
Безусловно. Но давайте рассмотрим вариант: Предположим Вы работаете за 50 тыс.грн. в мес. ( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и имеете свободных 200k$. Вы можете купить например квартиру в том-же Ричмонде за 150к, сделать там ремонт еще за 50к и сдавать например за 1.5к в месяц. Итого у Вас 150 % вовлеченности в зарабатывание денег кому-то и 3.5к дохода в месяц. Вариант 2. Вы уволились с работы, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем. Причем активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев работаете на расслабоне, а половину года сидите на печи или Мальдивах с Таинландами.
Ваше мнение, второй вариант имеет право на жизнь ?
Конечно имеет. И есть много людей, которые этим бизнесом реально занимаются. Но. Как всегда есть нюансы. 1. Зарабатывание денег это не самоцель. Работа должна приносить удовольствие. А ковыряние в земле это еще то удовольствие.
2. Семья. Дети. Садик, школа, образование. В сельской местности особого качества пока нет.
3. Социум. Цивилизация. Культура. Одним словом, люди и варианты развлечений, которые вас окружают.. И ваших детей... В селе. И в городе.
И последнее. Увольнение не повод менять образ жизни и род деятельности. Всегда можно найти другую работу.
Я вам приведу еще один интересный пример из жизни.
Допустим, что я зарабатываю 50 тыс. грн. в месяц. И при этом я очень хочу заняться виноделием и гнать свой коньяк и чачу. И допустим у меня есть свободный капитал для того, что бы купить оборудование и 10 га земли в одесской\херсонской области и посадить свои виноградники... А до того времени работать на покупном сырье... И даже допустим, что новый закон упрощающий лицензирование мелким винокурням таки заработает...
И еще допустим, что я третий год уже "в бизнесе". На покупном сырье. И у меня уже есть опыт экспертизы готового "продукта". И еще допустим, что мне этот бизнес нравится.
для информации. Средняя цена винограда 12 грн. кг Средняя цена виноматериала на сдачу точно не помню, но кажется около 16-18 грн за литр
С одного кг винограда получается 300-400 грамм чистого натурального вина. Если не для себя, а для продажи, то можно получить 600-700 грамм. Но тогда нужно будет спирт поднимать искусственно... С одного гектара, допустим Вы сможете снять 3 тонны.
Еще его нужно где-то хранить (помещение и посуда.). Про дубовые бочки пока даже не заикаюсь. Хорошая бочка на 200-300 литров стоит 700-1000 у.е.
Цену продажи одного литра розничным потребителям я разрешаю вам установить самому.
Внимание вопрос! Как Вы думаете, через сколько лет это хобби начнет окупаться ? и приносить сопоставимую прибыль 50 тыс. грн в месяц.