Додано: Чет 22 бер, 2018 18:36

es77 написав: Предположим Вы работаете за 50 тыс.грн. в мес.( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и имеете свободных 200k$.

... Предположим( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и...



Далі читати сенсу нема. Далі читати сенсу нема.

I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.