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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 641642643644>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 706
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
150
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 706
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:35

  es77 написав:Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.

Если посчитать вложенные средства в ремонт, мебель и технику, то сдачу хаты в аренду вообще тяжело назвать источником дохода.
Чтобы сдавать за нормальные деньги, это всё надо периодически обновлять.
При нынешних ценах это дорого.
А квартиранты хотят видеть свежий ремонт, хорошую технику и новые спальные места.
Либо соглашаются на устаревший ремонт и мебель, но за небольшие деньги.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:38

  Amat написав:Я хожу на работу и тоже зарабатываю. И побольше чем на сдаче квартиры в аренду...

Речь идет о пассивном доходе. То есть, я зарабатываю имея при этом 99% свободного времени, которое я могу потрать на другие виды заработка.

А приведенный вами вариант требует 120% вовлеченности.


Безусловно.
Но давайте рассмотрим вариант:
Предположим Вы работаете за 50 тыс.грн. в мес. ( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и имеете свободных 200k$. Вы можете купить например квартиру в том-же Ричмонде за 150к, сделать там ремонт еще за 50к и сдавать например за 1.5к в месяц.
Итого у Вас 150 % вовлеченности в зарабатывание денег кому-то и 3.5к дохода в месяц.
Вариант 2.
Вы уволились с работы, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем.
Причем активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев работаете на расслабоне, а половину года сидите на печи или Мальдивах с Таинландами.

Ваше мнение, второй вариант имеет право на жизнь ?
es77
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 17:53

  es77 написав:
  Iskander написав:2 es77
1) Семена, СЗР, ГСМ - в валюте
2) Лизинг оборудования и сх техника - в валюте
3) понесенные инвестиции в выкуп паев, САРЕХ - в валюте


Я описывал конкретную организацию.
На начало 2014 года было около 70 млн. гривневого кредита под около 20% годовых.
Собственники получили несказанный подарок от банка, от пайщиков и рабочих получивших оплату как по курсу 8, а товар-то продали по правильной цене.
Справедливости ради, немало контор имели валютные кредиты и пошли по миру.
С тем-же лэндфармингом еще непонятно чем закончится.

Заканчиваю офтопить.
Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.


Знаю я такие примеры.
Но у них, очень грубо говоря, как было 12,5 млн дол при курсе, так при курсе 26 и осталось:)
Т.е., на грн кредит проще было купить $ и не париться.
Понятно, я утрирую, потому что они получили еще и прибыль на га. Но все равное цифры не такие эффектные, как в Вашем примере
Iskander
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  es77 написав:Вариант 2. Вы уволились с работы, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем. Причем активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев работаете на расслабоне, а половину года сидите на печи или Мальдивах с Таинландами.

вы описываете свою жизнь или фантазируете из мамкиного хрущика?
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:26

  es77 написав: Вариант Вы уволились, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем. Активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев на расслабоне, а полгода сидите на Мальдивах. Ваше мнение, вариант имеет право на жизнь ?

А теперь вариант из реальной жизни, год 2017й: пришел к знакомому некий чувак, расписал как пи..то и выгодно выращивать картоху (он де всю жизнь этим занимается). на аренду земли (в Винницкой губернии) и техники, закупку химикатов/посадочного материала было выделено для начала 5 миллионов. с уговором- если будет профит хотя бы около предлагаемого, в следующем году техника будет куплена в собственность, а в аренду будет взято в 10+ раз больше земли.
итог- полное и безоговорочное фиаско.
Востаннє редагувалось antonivs3 в Чет 22 бер, 2018 18:30, всього редагувалось 2 разів.
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antonivs3
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:28

  l66 написав:
  es77 написав:Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.

Если посчитать вложенные средства в ремонт, мебель и технику, то сдачу хаты в аренду вообще тяжело назвать источником дохода.
Чтобы сдавать за нормальные деньги, это всё надо периодически обновлять.
При нынешних ценах это дорого.
А квартиранты хотят видеть свежий ремонт, хорошую технику и новые спальные места.
Либо соглашаются на устаревший ремонт и мебель, но за небольшие деньги.

А если квартиранты хотят за небольшие деньги свежий ремонт,ЛЛЛ и метро под боком, зарядку(бесплатную) для Лифа на б*** - какой орган у лэндлорда они сосут? :mrgreen:
Или есть идиоты, бУхающие условно почти те же деньги, что стоит бетон, в ремонт и телики с 4К и смесители по 300эвро, чтоб снять пять-шесть процентов годовых, и причём именно сейчас, потому что банки полтора процента вообще на вклад дают?
Вариант с ремонтом времён Кучмы и Ющенка, оприходованный предводителем с пачкой Авизо, не рассматриваем по причине пинка предводителю лэндлордом при виде не коклеты(типа от предводителя), а кулька с баксами.
Востаннє редагувалось барабашов в Чет 22 бер, 2018 18:33, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:29

  es77 написав:
  Amat написав:Я хожу на работу и тоже зарабатываю. И побольше чем на сдаче квартиры в аренду...

Речь идет о пассивном доходе. То есть, я зарабатываю имея при этом 99% свободного времени, которое я могу потрать на другие виды заработка.

А приведенный вами вариант требует 120% вовлеченности.


Безусловно.
Но давайте рассмотрим вариант:
Предположим Вы работаете за 50 тыс.грн. в мес. ( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и имеете свободных 200k$. Вы можете купить например квартиру в том-же Ричмонде за 150к, сделать там ремонт еще за 50к и сдавать например за 1.5к в месяц.
Итого у Вас 150 % вовлеченности в зарабатывание денег кому-то и 3.5к дохода в месяц.
Вариант 2.
Вы уволились с работы, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем.
Причем активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев работаете на расслабоне, а половину года сидите на печи или Мальдивах с Таинландами.

Ваше мнение, второй вариант имеет право на жизнь ?



Конечно имеет. И есть много людей, которые этим бизнесом реально занимаются.
Но. Как всегда есть нюансы.
1. Зарабатывание денег это не самоцель. Работа должна приносить удовольствие. А ковыряние в земле это еще то удовольствие.

2. Семья. Дети. Садик, школа, образование. В сельской местности особого качества пока нет.

3. Социум. Цивилизация. Культура. Одним словом, люди и варианты развлечений, которые вас окружают.. И ваших детей... В селе. И в городе.

И последнее. Увольнение не повод менять образ жизни и род деятельности. Всегда можно найти другую работу.

Я вам приведу еще один интересный пример из жизни.

Допустим, что я зарабатываю 50 тыс. грн. в месяц.
И при этом я очень хочу заняться виноделием и гнать свой коньяк и чачу.
И допустим у меня есть свободный капитал для того, что бы купить оборудование и 10 га земли в одесской\херсонской области и посадить свои виноградники...
А до того времени работать на покупном сырье...
И даже допустим, что новый закон упрощающий лицензирование мелким винокурням таки заработает...

И еще допустим, что я третий год уже "в бизнесе". На покупном сырье. И у меня уже есть опыт экспертизы готового "продукта".
И еще допустим, что мне этот бизнес нравится.

для информации.
Средняя цена винограда 12 грн. кг
Средняя цена виноматериала на сдачу точно не помню, но кажется около 16-18 грн за литр

С одного кг винограда получается 300-400 грамм чистого натурального вина.
Если не для себя, а для продажи, то можно получить 600-700 грамм. Но тогда нужно будет спирт поднимать искусственно...
С одного гектара, допустим Вы сможете снять 3 тонны.

Еще его нужно где-то хранить (помещение и посуда.).
Про дубовые бочки пока даже не заикаюсь. Хорошая бочка на 200-300 литров стоит 700-1000 у.е.

Цену продажи одного литра розничным потребителям я разрешаю вам установить самому.

Внимание вопрос! Как Вы думаете, через сколько лет это хобби начнет окупаться ? и приносить сопоставимую прибыль 50 тыс. грн в месяц. :wink:
Amat
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:36

  es77 написав: Предположим Вы работаете за 50 тыс.грн. в мес.( а такие деньги просто так не платят -и тоже требуют 150 % вовлеченности причем 12 месяцев в году) и имеете свободных 200k$.
...


Далі читати сенсу нема.
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galadriel
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 18:53

Amat Тут гдавное, не пойти дальше и не увлечься выращиванием виноградников.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 19:03

Вариант 2 из анекдота про теоретически и практически
Навскидку:
1) 200К$ хватит только на покупку ФХ в не самом в орошаем регионе
2) оборотки надо минимум $300 на га. И это так, по оооочень скромным подсчетам
3) на что этот человек будет жить в вашей модели до уборки урожая, если денежный поток в виде зп уйдёт?
Iskander
 
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