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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 19:19
Iskander написав:
Вариант 2 из анекдота про теоретически и практически
Навскидку:
1) 200К$ хватит только на покупку ФХ в не самом в орошаем регионе
2) оборотки надо минимум $300 на га. И это так, по оооочень скромным подсчетам
3) на что этот человек будет жить в вашей модели до уборки урожая, если денежный поток в виде зп уйдёт?
Если-бы я написал не 200k$ а ( 200 на покупку+30 на оборотку+ 10 на пожить)=240k$ это в корне изменило-бы ситуацию ?
И варианты бывают разные и по цене покупки и по аренде.
Риск безусловно есть.
Но как по мне -игра стоит свеч.
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es77
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:23
Amat написав:
2. Семья. Дети. Садик, школа, образование. В сельской местности особого качества пока нет.
3. Социум. Цивилизация. Культура. Одним словом, люди и варианты развлечений, которые вас окружают.. И ваших детей... В селе. И в городе.
Эти пункты вообще ключевые.
Почему Оболонь и Печерск стоят намного дороже Троещины?
Потому что там лучшие школы, садики, медицина, социум, цивилизация. Кафе, рестораны, кинотеатры. И т.д.
Т.е. можем согласиться что при равной квадратуре и ремонте (т.е. если сравнивать одинаковые квартиры) жить на Печерске лучше чем жить на Троещине.
Так вот: по сравнению с любым селом, райцентром и большинством обл.центров (кроме пожалуй Одессы, Львова, Харькова и Днепра), Троещина - намного лучше.
Таким образом, можно сказать что жить на Троещине лучше чем жить в Полтаве.
Киев - самый развитый, богатый, цивилизованный, культурный и бизнесовый город Украины.
Альтернатив нет.
Тот же фермер с 1000 га имеет детей, которые поедут учиться именно в Киев (а не заграницу, потому что как раз дети фермера должны быть в Украине и продолжать батькивську справу), и будут арендовать/покупать квартиры тут.
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richbitch
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:24
airmax78 написав:Amat
Тут гдавное, не пойти дальше и не увлечься выращиванием виноградников.
Я кстати уже.
Дома посадил десяток кустов. Ухаживаю за ними как за маленькими детьми.
Прикольно.
К сожалению маленький участок -больше нету места.
Призадумываюсь прикупить с гектар и забабахать сад и виноградник.
Только гложут сомнения.
Похоже надо или заниматься большими объемами и по взрослому или не заниматься вовсе.
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es77
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:33
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морда
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:51
antonivs3 написав: es77 написав: Вариант
Вы уволились, взяли в аренду 100гА земли, закупили минимум техники и получаете 500$ с Га или 4.2к$ в месяц в среднем. Активно вкалываете всего несколько месяцев в году. Еще несколько месяцев на расслабоне, а полгода сидите на Мальдивах. Ваше мнение, вариант имеет право на жизнь ?
А теперь вариант из реальной жизни, год 2017й: пришел к знакомому некий чувак, расписал как пи..то и выгодно выращивать картоху (он де всю жизнь этим занимается). на аренду земли (в Винницкой губернии) и техники, закупку химикатов/посадочного материала было выделено для начала 5 миллионов. с уговором- если будет профит хотя бы около предлагаемого, в следующем году техника будет куплена в собственность, а в аренду будет взято в 10+ раз больше земли.
итог- полное и безоговорочное фиаско.
Почему фиаско? Не выросло нихера или попиз...или пролетарии на гивно урожай?
Квартирку то тоже можно на стадии забора за очень дёшево купить и не у УКО, и потом двадцать лет указа президента о достройке прелести ждать.
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барабашов
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:52
Amat написав:
Внимание вопрос! Как Вы думаете, через сколько лет это хобби начнет окупаться ? и приносить сопоставимую прибыль 50 тыс. грн в месяц.
Из тех данных что Вы привели при цене продажи вина в 50 грн. за литр
из гектара будет получаться около 50 тыс. грн. В год.
Соответственно необходимо 12 гА. Не уверен,что такое количество можно продать и что это маленькая винокурня.
Вообще не знаю специфики винограда, но Вы привели урожайность 3 тн/гА , а тырнет пишет: "В неорошаемых условиях его урожайность колеблется от 50 до 160 ц/га, в орошаемых — от 180 до 300 ц/га."
Т.е. может пары гектаров под орошением хватит для счастья ?
Думаю, несколько десятков куе на шпалеры, посадочный материал и систему орошения на 2 гА должно хватить ?
Не прав ?
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es77
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:56
richbitch написав:
Тот же фермер с 1000 га имеет детей, которые поедут учиться именно в Киев (а не заграницу, потому что как раз дети фермера должны быть в Украине и продолжать батькивську справу), и будут арендовать/покупать квартиры тут.
Пальцем в небо.
Из тех что я знаю (детей фермеров с 1000гА):
одно дите в Сан Франциско
одно в Германии
одно в Австрии
Киев ?
не, не слышали
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es77
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Додано: Чет 22 бер, 2018 19:56
барабашов написав: l66 написав: es77 написав:
Единственная цель была показать что есть источники заработка и кроме сдачи хаты в аренду.
Если посчитать вложенные средства в ремонт, мебель и технику, то сдачу хаты в аренду вообще тяжело назвать источником дохода.
Чтобы сдавать за нормальные деньги, это всё надо периодически обновлять.
При нынешних ценах это дорого.
А квартиранты хотят видеть свежий ремонт, хорошую технику и новые спальные места.
Либо соглашаются на устаревший ремонт и мебель, но за небольшие деньги.
А если квартиранты хотят за небольшие деньги свежий ремонт,ЛЛЛ и метро под боком, зарядку(бесплатную) для Лифа на б*** - какой орган у лэндлорда они сосут?
Или есть идиоты, бУхающие условно почти те же деньги, что стоит бетон, в ремонт и телики с 4К и смесители по 300эвро, чтоб снять пять-шесть процентов годовых, и причём именно сейчас, потому что банки полтора процента вообще на вклад дают?
Вариант с ремонтом времён Кучмы и Ющенка, оприходованный предводителем с пачкой Авизо, не рассматриваем по причине пинка предводителю лэндлордом при виде не коклеты(типа от предводителя), а кулька с баксами.
Повторю пожалуй свой вопрос - на какую рентабельность расчитывают те, кто купил квартирко при хунте, забецал там ремонт на уровне НЛ и Оазиса при $= +-25 и ценам на материалы и работу не на уровне киргизского аула Хубейды, т.е. около цены бетона или максимум вдвое ниже, и теперь смотрит на ставку в Райфайзене в 0.1% в евро и думает - "А сдам ка я Сержику сто метров в Джеке "папяццот", ведь он очень хочет жить в приличных условиях, и шоб на карман ему не сильно то и давило"!
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барабашов
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