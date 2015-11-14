RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 642643644645

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 706
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
150
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 706
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

о том шо такое «исторический», «центр» и вообще «киев»
план киева с предместьями
1894 год

Зображення

зы: наибольшая плотность рабочих мест в киеве расположена по оси улиц б васильковской и антоновича, де факто район нового строения и является киевским деловым центром
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3362
З нами з: 05.06.16
Подякував: 177 раз.
Подякували: 387 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:26

Вставлю свои 5 копеек по поводу сельхоз бизнеса. Был период в моей жизни больше 10 лет предоставлял услуги с/х предприятиям все было оч. интересно по прибыли, но вкалывал как папа Карло в сезон 4 мес в году, 24ч в сут. Продал бизнес, т. к. здоровье оцениваю дороже и занялся другими проектами менее напряжными.
Если молодой и здоровый, можно и с/х бизнесом попробовать заняться, но такой хлеб оч. не сладкий.
reus
 
Повідомлень: 3253
З нами з: 21.03.12
Подякував: 205 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:31

Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5318
З нами з: 21.12.09
Подякував: 0 раз.
Подякували: 499 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:34

  richbitch написав:Не вяжется эммиграция с состоятельным фермером, ну никак.

Ехала летом в одном купе с сыном фермера.
Юноша выучился на агронома и после окончания вуза поехал по приглашению работать в Швейцарию.
Сейчас приезжал проведать родителей.
Сказал, что в Украине жить больше не планирует...

Молодежь уезжает. И это факт.
l66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2353
З нами з: 05.01.14
Подякував: 244 раз.
Подякували: 310 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 642643644645
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Investor_K і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1033, 1034, 1035
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10348 1891058
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 бер, 2018 20:18
zahar_
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20657
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97989
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (54840)
22.03.2018 21:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.