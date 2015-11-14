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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 22 бер, 2018 21:06
о том шо такое «исторический», «центр» и вообще «киев»
план киева с предместьями
1894 год
зы: наибольшая плотность рабочих мест в киеве расположена по оси улиц б васильковской и антоновича, де факто район нового строения и является киевским деловым центром
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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kingkongovets
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:26
Вставлю свои 5 копеек по поводу сельхоз бизнеса. Был период в моей жизни больше 10 лет предоставлял услуги с/х предприятиям все было оч. интересно по прибыли, но вкалывал как папа Карло в сезон 4 мес в году, 24ч в сут. Продал бизнес, т. к. здоровье оцениваю дороже и занялся другими проектами менее напряжными.
Если молодой и здоровый, можно и с/х бизнесом попробовать заняться, но такой хлеб оч. не сладкий.
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reus
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:31
Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
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Investor_K
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:34
richbitch написав:
Не вяжется эммиграция с состоятельным фермером, ну никак.
Ехала летом в одном купе с сыном фермера.
Юноша выучился на агронома и после окончания вуза поехал по приглашению работать в Швейцарию.
Сейчас приезжал проведать родителей.
Сказал, что в Украине жить больше не планирует...
Молодежь уезжает. И это факт.
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l66
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Додано: Чет 22 бер, 2018 21:46
Investor_K написав:
Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?
А какая разница в принципе? Думаете арендаторы будут с вас доки требовать?
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Faceless
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Додано: Чет 22 бер, 2018 22:11
Faceless написав: Investor_K написав:
Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?
А какая разница в принципе? Думаете арендаторы будут с вас доки требовать?
Как правило арендаторы хотят взглянуть на доки на квартиру
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Прохожий
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Додано: Чет 22 бер, 2018 22:15
reus написав:
Вставлю свои 5 копеек по поводу сельхоз бизнеса. Был период в моей жизни больше 10 лет предоставлял услуги с/х предприятиям все было оч. интересно по прибыли, но вкалывал как папа Карло в сезон 4 мес в году, 24ч в сут. Продал бизнес, т. к. здоровье оцениваю дороже и занялся другими проектами менее напряжными.
Если молодой и здоровый, можно и с/х бизнесом попробовать заняться, но такой хлеб оч. не сладкий.
Та то фигня, тут "бывалые" рассказывают про выращивание виноградников в киевской области на виноматериал как бизнес
Только не говорят сколько лет в принципе растет лоза и то что в киевской области в принципе не получить такой материал как скажем в Молдавии, Кахетии ну или даже в Закарпатье...клоуны...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
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Додано: Чет 22 бер, 2018 22:35
Прохожий написав: Faceless написав: Investor_K написав:
Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?
А какая разница в принципе? Думаете арендаторы будут с вас доки требовать?
Как правило арендаторы хотят взглянуть на доки на квартиру
Это ж не значит что нельзя сдавать просто с актом, ну особо принцпиальные просто отпадут
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Faceless
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