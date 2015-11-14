Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Вставлю свои 5 копеек по поводу сельхоз бизнеса. Был период в моей жизни больше 10 лет предоставлял услуги с/х предприятиям все было оч. интересно по прибыли, но вкалывал как папа Карло в сезон 4 мес в году, 24ч в сут. Продал бизнес, т. к. здоровье оцениваю дороже и занялся другими проектами менее напряжными. Если молодой и здоровый, можно и с/х бизнесом попробовать заняться, но такой хлеб оч. не сладкий.
richbitch написав:Не вяжется эммиграция с состоятельным фермером, ну никак.
Ехала летом в одном купе с сыном фермера. Юноша выучился на агронома и после окончания вуза поехал по приглашению работать в Швейцарию. Сейчас приезжал проведать родителей. Сказал, что в Украине жить больше не планирует...
reus написав:Вставлю свои 5 копеек по поводу сельхоз бизнеса. Был период в моей жизни больше 10 лет предоставлял услуги с/х предприятиям все было оч. интересно по прибыли, но вкалывал как папа Карло в сезон 4 мес в году, 24ч в сут. Продал бизнес, т. к. здоровье оцениваю дороже и занялся другими проектами менее напряжными. Если молодой и здоровый, можно и с/х бизнесом попробовать заняться, но такой хлеб оч. не сладкий.
Та то фигня, тут "бывалые" рассказывают про выращивание виноградников в киевской области на виноматериал как бизнес Только не говорят сколько лет в принципе растет лоза и то что в киевской области в принципе не получить такой материал как скажем в Молдавии, Кахетии ну или даже в Закарпатье...клоуны...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся. Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться. Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.