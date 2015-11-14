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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 643644645646>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 706
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
150
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 706
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:06

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

о том шо такое «исторический», «центр» и вообще «киев»
план киева с предместьями
1894 год

Зображення

зы: наибольшая плотность рабочих мест в киеве расположена по оси улиц б васильковской и антоновича, де факто район нового строения и является киевским деловым центром
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:26

Вставлю свои 5 копеек по поводу сельхоз бизнеса. Был период в моей жизни больше 10 лет предоставлял услуги с/х предприятиям все было оч. интересно по прибыли, но вкалывал как папа Карло в сезон 4 мес в году, 24ч в сут. Продал бизнес, т. к. здоровье оцениваю дороже и занялся другими проектами менее напряжными.
Если молодой и здоровый, можно и с/х бизнесом попробовать заняться, но такой хлеб оч. не сладкий.
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:31

Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?
Если сникнет парус -
Мы ударим вёслами
Investor_K
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:34

  richbitch написав:Не вяжется эммиграция с состоятельным фермером, ну никак.

Ехала летом в одном купе с сыном фермера.
Юноша выучился на агронома и после окончания вуза поехал по приглашению работать в Швейцарию.
Сейчас приезжал проведать родителей.
Сказал, что в Украине жить больше не планирует...

Молодежь уезжает. И это факт.
l66
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 21:46

  Investor_K написав:Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?

А какая разница в принципе? Думаете арендаторы будут с вас доки требовать?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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2
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:11

  Faceless написав:
  Investor_K написав:Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?

А какая разница в принципе? Думаете арендаторы будут с вас доки требовать?

Как правило арендаторы хотят взглянуть на доки на квартиру 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:15

  reus написав:Вставлю свои 5 копеек по поводу сельхоз бизнеса. Был период в моей жизни больше 10 лет предоставлял услуги с/х предприятиям все было оч. интересно по прибыли, но вкалывал как папа Карло в сезон 4 мес в году, 24ч в сут. Продал бизнес, т. к. здоровье оцениваю дороже и занялся другими проектами менее напряжными.
Если молодой и здоровый, можно и с/х бизнесом попробовать заняться, но такой хлеб оч. не сладкий.

Та то фигня, тут "бывалые" рассказывают про выращивание виноградников в киевской области на виноматериал как бизнес :mrgreen:
Только не говорят сколько лет в принципе растет лоза и то что в киевской области в принципе не получить такой материал как скажем в Молдавии, Кахетии ну или даже в Закарпатье...клоуны...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 22:35

  Прохожий написав:
  Faceless написав:
  Investor_K написав:Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?

А какая разница в принципе? Думаете арендаторы будут с вас доки требовать?

Как правило арендаторы хотят взглянуть на доки на квартиру 8)

Это ж не значит что нельзя сдавать просто с актом, ну особо принцпиальные просто отпадут :mrgreen:
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:31

  airmax78 написав:Подарок фанатам Оболони: http://domik.ua/novosti/na-oboloni-vmes ... 55563.html
Готовьте денежки.

Сегодня Киеврада аннулировала договор аренды на этот участок :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся.
Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться.
Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.

Вот попалась статья.
http://news.liga.net/news/society/14918 ... _opros.htm
Если в ближайшие годы темпы роста доходов не снизятся, поток возвращающихся может стать серьезным фактором на РН.
По данным исследования, 74% украинцев не хотят оставаться в Польше на длительный период. Причина - трудно получить доступ к недвижимости, образованию и соцпомощи.
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