Vlad442 написав:

Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся.Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться.Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.