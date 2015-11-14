Многие арендаторы не вникают в детали. Им главное, что квартира ваша и никто не придет, не скажет "кто вы такие" и не выкинет на улицу.
Нужно только внимательно относиться к выбору арендаторов, чтобы не попасть на мошенников. Одно дело выселить пинками неплательщиков из своей квартиры, другое дело из квартиры, на которую у вас нет нормальных документов и что вообще является не квартирой, а стройплощадкой. Судья или полицейский могут вам сказать "пока вы тут никто, пусть застройщик разбирается со сквоттерами". Шансы малы, но нужно такую вероятность держать в уме.