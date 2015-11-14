RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 643644645646

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 706
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
150
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
110
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
135
Якість будівництва
15%
107
Всього голосів : 706
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?

Многие арендаторы не вникают в детали. Им главное, что квартира ваша и никто не придет, не скажет "кто вы такие" и не выкинет на улицу.
Нужно только внимательно относиться к выбору арендаторов, чтобы не попасть на мошенников. Одно дело выселить пинками неплательщиков из своей квартиры, другое дело из квартиры, на которую у вас нет нормальных документов и что вообще является не квартирой, а стройплощадкой. Судья или полицейский могут вам сказать "пока вы тут никто, пусть застройщик разбирается со сквоттерами". Шансы малы, но нужно такую вероятность держать в уме.
Vlad442
 
Повідомлень: 3974
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:36

  UA написав:
  airmax78 написав:Подарок фанатам Оболони: http://domik.ua/novosti/na-oboloni-vmes ... 55563.html
Готовьте денежки.

Сегодня Киеврада аннулировала договор аренды на этот участок :mrgreen:

Это плохо. Я за развитие.
airmax78
 
Повідомлень: 24096
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 643644645646
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: jump і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1034, 1035, 1036
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10356 1892000
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 08:20
Alex6
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20662
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97994
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (12681)
23.03.2018 09:13
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.