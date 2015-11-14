Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Investor_K написав:Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?
Многие арендаторы не вникают в детали. Им главное, что квартира ваша и никто не придет, не скажет "кто вы такие" и не выкинет на улицу. Нужно только внимательно относиться к выбору арендаторов, чтобы не попасть на мошенников. Одно дело выселить пинками неплательщиков из своей квартиры, другое дело из квартиры, на которую у вас нет нормальных документов и что вообще является не квартирой, а стройплощадкой. Судья или полицейский могут вам сказать "пока вы тут никто, пусть застройщик разбирается со сквоттерами". Шансы малы, но нужно такую вероятность держать в уме.
Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся. Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться. Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.
По данным исследования, 74% украинцев не хотят оставаться в Польше на длительный период. Причина - трудно получить доступ к недвижимости, образованию и соцпомощи.
Локшина на вуха! Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі. В Польщі рослабухи такої не буде.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
чергова рекламна стаття. Автор Катя "забуває" про вартість амортизації машини при інтенсивній їзді.
Розмовляв недавно випадково з одним молодим хіміком. Закінчив КПІ пару років назад. Пересічна ставка інженера хіміка 5 000 грн/міс. Тому таксує на майже новому "Ланосі". Отримує 13 000 - 15 000 грн/міс
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 бер, 2018 10:42, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.В Польщі рослабухи такої не буде.
Сразу видно бывалого
Предлагаю забанить. Прохожего (если до кого-то не дошло, типа Франта) Ни одной фразы по теме. То целый день подгавкивает, односложно цепляется к людям, то по вечерам устраивает срач, когда напьется. Серьезно. Откройте историю сообщений. Нужен нам такой персонаж? Даже Захара иногда есть смысл вытащить из игнора почитать, а тут...
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 23 бер, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.В Польщі рослабухи такої не буде.
Сразу видно бывалого
Предлагаю забанить. Ни одной фразы по теме. То целый день подгавкивает, односложно цепляется к людям, то по вечерам устраивает срач, когда напьется. Серьезно. Откройте историю сообщений. Нужен нам такой персонаж? Даже Захара иногда есть смысл вытащить из игнора почитать, а тут...
Флаймен не рекламує товар, який дешевшає 10 років поспіль. І не належить до рожевоокулярної секти. Тому варто банити ріелторов типу Влада 442.