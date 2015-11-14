RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 644645646647>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Чет 22 бер, 2018 23:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Investor_K написав:Можно ли сдавать квартиру (новострой) пока нет доков про право властности, а лишь акт про имущественные права?

Многие арендаторы не вникают в детали. Им главное, что квартира ваша и никто не придет, не скажет "кто вы такие" и не выкинет на улицу.
Нужно только внимательно относиться к выбору арендаторов, чтобы не попасть на мошенников. Одно дело выселить пинками неплательщиков из своей квартиры, другое дело из квартиры, на которую у вас нет нормальных документов и что вообще является не квартирой, а стройплощадкой. Судья или полицейский могут вам сказать "пока вы тут никто, пусть застройщик разбирается со сквоттерами". Шансы малы, но нужно такую вероятность держать в уме.
Vlad442
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 07:36

  UA написав:
  airmax78 написав:Подарок фанатам Оболони: http://domik.ua/novosti/na-oboloni-vmes ... 55563.html
Готовьте денежки.

Сегодня Киеврада аннулировала договор аренды на этот участок :mrgreen:

Это плохо. Я за развитие.
airmax78
 
Повідомлень: 24099
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:41

  Vlad442 написав:
  Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. Пример Флай. Казалось бы нет семьи, приспособлен к жизни в лишениях, не избалован комфортом. Спокойно работай и греби злотые или евро лопатой. Нет, не нашел себя, попробовал то в одном польском городке, то в другом и вернулся.
Это звоночек. Ближайшие годы поток возвращающихся может превысить поток уезжающих. Кто еще не уехал, те и не уедут. Диванные эмигранты, которым только помечтать, а начать действовать - выучить язык, новые стандарты и вперед вкалывать, это не для них. Многие из тех, кто уехал, разочаруются и с какими-то деньгами начали/начнут возвращаться.
Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.

Вот попалась статья.
http://news.liga.net/news/society/14918 ... _opros.htm
Если в ближайшие годы темпы роста доходов не снизятся, поток возвращающихся может стать серьезным фактором на РН.
По данным исследования, 74% украинцев не хотят оставаться в Польше на длительный период. Причина - трудно получить доступ к недвижимости, образованию и соцпомощи.

Локшина на вуха!
Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.
В Польщі рослабухи такої не буде.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13677
З нами з: 09.03.14
Подякував: 805 раз.
Подякували: 718 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:46

  airmax78 написав:
  UA написав:
  airmax78 написав:Подарок фанатам Оболони: http://domik.ua/novosti/na-oboloni-vmes ... 55563.html
Готовьте денежки.

Сегодня Киеврада аннулировала договор аренды на этот участок :mrgreen:

Это плохо. Я за развитие.

Пусть развивают парк. И это хорошо, а не плохо.
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Первый
 
Повідомлень: 12398
З нами з: 27.10.09
Подякував: 208 раз.
Подякували: 1598 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 09:56

таксист: 30 000 гривен «чистого» заработка

https://thepoint.rabota.ua/skolko-ty-stoysh-zarplatnaya-ystoryya-taksysta/
фартовые ребята должны стабильно рубить капусту при любых экономических и политических раскладах.
Guineapig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 832
З нами з: 02.06.14
Подякував: 62 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:03

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.В Польщі рослабухи такої не буде.

Сразу видно бывалого :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
Аватар користувача
 
Повідомлень: 9368
З нами з: 05.06.13
Подякував: 407 раз.
Подякували: 872 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:09

  Первый написав:
  airmax78 написав:
  UA написав:Сегодня Киеврада аннулировала договор аренды на этот участок :mrgreen:

Это плохо. Я за развитие.

Пусть развивают парк. И это хорошо, а не плохо.

Ну там было немного сарказма. Хотя... могли бы забацать там Оазис-2 (в современном исполнении) - отбоя бы от покупателей не было.
airmax78
 
Повідомлень: 24099
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:29

чергова рекламна стаття.
Автор Катя "забуває" про вартість амортизації машини при інтенсивній їзді.

Розмовляв недавно випадково з одним молодим хіміком. Закінчив КПІ пару років назад. Пересічна ставка інженера хіміка 5 000 грн/міс. Тому таксує на майже новому "Ланосі". Отримує 13 000 - 15 000 грн/міс :roll:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 бер, 2018 10:42, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18549
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1997 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:38

  Прохожий написав:
  flyman написав:Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.В Польщі рослабухи такої не буде.

Сразу видно бывалого :mrgreen:

Предлагаю забанить. Прохожего (если до кого-то не дошло, типа Франта)
Ни одной фразы по теме. То целый день подгавкивает, односложно цепляется к людям, то по вечерам устраивает срач, когда напьется.
Серьезно. Откройте историю сообщений. Нужен нам такой персонаж? Даже Захара иногда есть смысл вытащить из игнора почитать, а тут...
Востаннє редагувалось Vlad442 в П'ят 23 бер, 2018 10:48, всього редагувалось 1 раз.
Vlad442
 
Повідомлень: 3976
З нами з: 07.10.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 542 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:43

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.В Польщі рослабухи такої не буде.

Сразу видно бывалого :mrgreen:

Предлагаю забанить.
Ни одной фразы по теме. То целый день подгавкивает, односложно цепляется к людям, то по вечерам устраивает срач, когда напьется.
Серьезно. Откройте историю сообщений. Нужен нам такой персонаж? Даже Захара иногда есть смысл вытащить из игнора почитать, а тут...

Флаймен не рекламує товар, який дешевшає 10 років поспіль. І не належить до рожевоокулярної секти.
Тому варто банити ріелторов типу Влада 442. :P
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 18549
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1075 раз.
Подякували: 1997 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 644645646647>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1034, 1035, 1036
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10356 1892110
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 08:20
Alex6
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20668
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 97995
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.