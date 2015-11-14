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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:46
https://news.finance.ua/ru/news/-/42309 ... anitsu-smi
flyman написав:
Локшина на вуха!
Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.
В Польщі рослабухи такої не буде.
43% украинских работников, которые вернулись с заработков, не планируют повторять опыт работы за рубежом.
Об этом сообщает LB со ссылкой на телеканал “Украина”.
По словам авторов материала, среди причин этого – сложность официального трудоустройства, несвоевременная выплата зарплаты, ненормированный рабочий день, надуманные штрафы и полное бесправие.
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Vlad442
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:55
Frant написав:
чергова рекламна стаття.
Автор Катя "забуває" про вартість амортизації машини при інтенсивній їзді.
Розмовляв недавно випадково з одним молодим хіміком. Закінчив КПІ пару років назад. Пересічна ставка інженера хіміка 5 000 грн/міс. Тому таксує на майже новому "Ланосі". Отримує 13 000 - 15 000 грн/міс
Аренда машины стоит в районе 10000грн в мес.
Пусть купит свою или б*** пригонит и будет у него под штуцер в месяц.
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барабашов
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:59
барабашов написав: Frant написав:
чергова рекламна стаття.
Автор Катя "забуває" про вартість амортизації машини при інтенсивній їзді.
Розмовляв недавно випадково з одним молодим хіміком. Закінчив КПІ пару років назад. Пересічна ставка інженера хіміка 5 000 грн/міс. Тому таксує на майже новому "Ланосі". Отримує 13 000 - 15 000 грн/міс
Аренда машины стоит в районе 10000грн в мес.
Пусть купит свою или б*** пригонит и будет у него под штуцер в месяц.
і купить за 3 роки таксування однокімнатний "неохрущ" або 2к "хрущ" біля метро в Куйові? Так?
Назвіть мені ще країну, де шофери, парковщики, прибиральниці, електрики можуть за 3 роки заробити на повноцінну квартиру в столиці біля метро?
Чомусь на це питання ніхто ще не відповів.
Ну ж бо, я чекаю!
Востаннє редагувалось Frant
в П'ят 23 бер, 2018 11:24, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
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Frant
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:12
вроде за нацкорпус наконец взялись - атэк полицией заблокирован, мож и этот мусор наконец приберут?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:14
Vlad442 написав: Прохожий написав: flyman написав:
Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.В Польщі рослабухи такої не буде.
Сразу видно бывалого
Предлагаю забанить. Прохожего
...
А я проти. Чувак часто приколюється - є з кого і з чого. Це нормально.
Тут кілька людей весь час то не по темі пишуть, то зациклені у своїх хвантазіях, ну і шо?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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galadriel
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