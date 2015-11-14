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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 644645646647

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:Локшина на вуха!
Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.
В Польщі рослабухи такої не буде.

https://news.finance.ua/ru/news/-/42309 ... anitsu-smi
43% украинских работников, которые вернулись с заработков, не планируют повторять опыт работы за рубежом.

Об этом сообщает LB со ссылкой на телеканал “Украина”.

По словам авторов материала, среди причин этого – сложность официального трудоустройства, несвоевременная выплата зарплаты, ненормированный рабочий день, надуманные штрафы и полное бесправие.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:55

  Frant написав:
чергова рекламна стаття.
Автор Катя "забуває" про вартість амортизації машини при інтенсивній їзді.

Розмовляв недавно випадково з одним молодим хіміком. Закінчив КПІ пару років назад. Пересічна ставка інженера хіміка 5 000 грн/міс. Тому таксує на майже новому "Ланосі". Отримує 13 000 - 15 000 грн/міс :roll:

Аренда машины стоит в районе 10000грн в мес.
Пусть купит свою или б*** пригонит и будет у него под штуцер в месяц.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 10:59

  барабашов написав:
  Frant написав:
чергова рекламна стаття.
Автор Катя "забуває" про вартість амортизації машини при інтенсивній їзді.

Розмовляв недавно випадково з одним молодим хіміком. Закінчив КПІ пару років назад. Пересічна ставка інженера хіміка 5 000 грн/міс. Тому таксує на майже новому "Ланосі". Отримує 13 000 - 15 000 грн/міс :roll:

Аренда машины стоит в районе 10000грн в мес.
Пусть купит свою или б*** пригонит и будет у него под штуцер в месяц.
і купить за 3 роки таксування однокімнатний "неохрущ" або 2к "хрущ" біля метро в Куйові? Так? :mrgreen:

Назвіть мені ще країну, де шофери, парковщики, прибиральниці, електрики можуть за 3 роки заробити на повноцінну квартиру в столиці біля метро?
:mrgreen:

Чомусь на це питання ніхто ще не відповів.
Ну ж бо, я чекаю! :D
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 бер, 2018 11:24, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:12

вроде за нацкорпус наконец взялись - атэк полицией заблокирован, мож и этот мусор наконец приберут?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 11:14

  Vlad442 написав:
  Прохожий написав:
  flyman написав:Дупомоі катаються сезонно. Півроку відпахав, півроку собі бухаєш дома в селі.В Польщі рослабухи такої не буде.

Сразу видно бывалого :mrgreen:

Предлагаю забанить. Прохожего
...


А я проти. Чувак часто приколюється - є з кого і з чого. Це нормально.

Тут кілька людей весь час то не по темі пишуть, то зациклені у своїх хвантазіях, ну і шо?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
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