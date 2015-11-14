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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 645646647648

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:36

  барабашов написав:Рыба-сом
Так там и газовая плита на балконе.
Однозначно ремонт Флай заценит
А как єто "2005 года постройки" и "квартира приватизирована"? Да еще и монолит?

Про "термодом" тоже наёп: голая панеля хорошо видна даже на фото. Там все эти КТУшки вокруг "сквера имени Скрябина" без утеплителя.
ЗЫ Хотя плита таки электрическая.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:59

Рыба-сом
Не розумію, на чорта посудомийна машина в цьому склепі. Що, впадлу за собою руками помити пару тарілок і ложок?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
galadriel
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:07

  es77 написав: Весь хайп вокруг столиц ex-СССР раздут из-за совковой модели распределения благ.
Но времена меняются....
В третьих - если мы идем по западной модели развития то там ситуации когда столица купается в золоте а регионы в дерьме как правило нету - нищаки более менее равномерно распределены по стране.

Не знаю, какой именно "запад" вы имеете ввиду, но разница з/плат в Манхеттене и в ближайших мелких городах Нью-джерси примерно 2:1. Хочешь доход в два раза больше - потрать 45-70 минут и 10$ на автобус/рейковый транспорт и работай в Манхеттене.
У нас примерно также...
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28

  J_P написав:Не знаю, какой именно "запад" вы имеете ввиду, но разница з/плат в Манхеттене и в ближайших мелких городах Нью-джерси примерно 2:1. Хочешь доход в два раза больше - потрать 45-70 минут и 10$ на автобус/рейковый транспорт и работай в Манхеттене.
У нас примерно также...

В США кроме НьюЙорка (а Манхеттен всего лишь маленькая его часть) есть еще куча городов с сравнимыми зарплатами. Американец работающий даже на минимальную ЗП в ипенях Канзаса может позволить себе аренду простенького домика, купить удолбанную машину и еще останется денег на еду.
Если в Киеве обычная зарплата офисного менеджера 12 т. грн. ,в каком еще городе Украины есть такая зарплата ?
Что может позволить себе человек, живущий в райцентре и получающий минимальную зарплату ? Там хоть на минимальное питание хватит ?
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28

  J_P написав:
  es77 написав: Весь хайп вокруг столиц ex-СССР раздут из-за совковой модели распределения благ.
Но времена меняются....
В третьих - если мы идем по западной модели развития то там ситуации когда столица купается в золоте а регионы в дерьме как правило нету - нищаки более менее равномерно распределены по стране.

Не знаю, какой именно "запад" вы имеете ввиду, но разница з/плат в Манхеттене и в ближайших мелких городах Нью-джерси примерно 2:1. Хочешь доход в два раза больше - потрать 45-70 минут и 10$ на автобус/рейковый транспорт и работай в Манхеттене.
У нас примерно также...

Пан про "з Коростеня і Березані в Кієвсіті електричком". :mrgreen: :mrgreen:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:29

  richbitch написав:Почему Оболонь и Печерск стоят намного дороже Троещины?
Потому что там лучшие школы, садики, медицина, социум, цивилизация. Кафе, рестораны, кинотеатры. И т.д.

Я бы еще добавил: нет примыкающих сел и толп народа из пригорода на местных станциях метро ))))
J_P
 
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  #<1 ... 645646647648
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