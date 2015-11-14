Про "термодом" тоже наёп: голая панеля хорошо видна даже на фото. Там все эти КТУшки вокруг "сквера имени Скрябина" без утеплителя.
ЗЫ Хотя плита таки электрическая.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:36
Про "термодом" тоже наёп: голая панеля хорошо видна даже на фото. Там все эти КТУшки вокруг "сквера имени Скрябина" без утеплителя.
ЗЫ Хотя плита таки электрическая.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 12:59
Рыба-сом
Не розумію, на чорта посудомийна машина в цьому склепі. Що, впадлу за собою руками помити пару тарілок і ложок?
I come for Mithrandir. And I will leave with him. If you try to stop me I will destroy you.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:07
Не знаю, какой именно "запад" вы имеете ввиду, но разница з/плат в Манхеттене и в ближайших мелких городах Нью-джерси примерно 2:1. Хочешь доход в два раза больше - потрать 45-70 минут и 10$ на автобус/рейковый транспорт и работай в Манхеттене.
У нас примерно также...
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28
В США кроме НьюЙорка (а Манхеттен всего лишь маленькая его часть) есть еще куча городов с сравнимыми зарплатами. Американец работающий даже на минимальную ЗП в ипенях Канзаса может позволить себе аренду простенького домика, купить удолбанную машину и еще останется денег на еду.
Если в Киеве обычная зарплата офисного менеджера 12 т. грн. ,в каком еще городе Украины есть такая зарплата ?
Что может позволить себе человек, живущий в райцентре и получающий минимальную зарплату ? Там хоть на минимальное питание хватит ?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28
Пан про "з Коростеня і Березані в Кієвсіті електричком".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:29
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