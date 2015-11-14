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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 646647648649>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:28

  J_P написав:
  es77 написав: Весь хайп вокруг столиц ex-СССР раздут из-за совковой модели распределения благ.
Но времена меняются....
В третьих - если мы идем по западной модели развития то там ситуации когда столица купается в золоте а регионы в дерьме как правило нету - нищаки более менее равномерно распределены по стране.

Не знаю, какой именно "запад" вы имеете ввиду, но разница з/плат в Манхеттене и в ближайших мелких городах Нью-джерси примерно 2:1. Хочешь доход в два раза больше - потрать 45-70 минут и 10$ на автобус/рейковый транспорт и работай в Манхеттене.
У нас примерно также...

Пан про "з Коростеня і Березані в Кієвсіті електричком". :mrgreen: :mrgreen:
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:29

  richbitch написав:Почему Оболонь и Печерск стоят намного дороже Троещины?
Потому что там лучшие школы, садики, медицина, социум, цивилизация. Кафе, рестораны, кинотеатры. И т.д.

Я бы еще добавил: нет примыкающих сел и толп народа из пригорода на местных станциях метро ))))
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:33

  Рыба-сом написав:
  барабашов написав:Рыба-сом
Так там и газовая плита на балконе.
Однозначно ремонт Флай заценит
А как єто "2005 года постройки" и "квартира приватизирована"? Да еще и монолит?

Про "термодом" тоже наёп: голая панеля хорошо видна даже на фото. Там все эти КТУшки вокруг "сквера имени Скрябина" без утеплителя.
ЗЫ Хотя плита таки электрическая.

Когда строились эти дома утепление не было обязательным условием 8)
Если не ошибаюсь воздух над котлованом там продавался примерно ПА220.

А так обчная квартира пересичных, кстати думаю что получше чем в винтажном хрущике "с библиотекой".
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 13:44

  es77 написав:
  J_P написав:Не знаю, какой именно "запад" вы имеете ввиду, но разница з/плат в Манхеттене и в ближайших мелких городах Нью-джерси примерно 2:1. Хочешь доход в два раза больше - потрать 45-70 минут и 10$ на автобус/рейковый транспорт и работай в Манхеттене.
У нас примерно также...

В США кроме НьюЙорка (а Манхеттен всего лишь маленькая его часть) есть еще куча городов с сравнимыми зарплатами. Американец работающий даже на минимальную ЗП в ипенях Канзаса может позволить себе аренду простенького домика, купить удолбанную машину и еще останется денег на еду.
Если в Киеве обычная зарплата офисного менеджера 12 т. грн. ,в каком еще городе Украины есть такая зарплата ?
Что может позволить себе человек, живущий в райцентре и получающий минимальную зарплату ? Там хоть на минимальное питание хватит ?

1) нет, вы не правы. В Штатах, как и в остальном мире уровень стоимости недвижки соответствует уровню доходов/зарплат.
2) В райцентре зарплата ниже пропорционально стоимости недвижимость. Точнее - наоборот.)))) Доход формирует цену недвижки (за исключением курортов и туристических мест)
3) Как прожить на минимальную зарплату в нашей стране - это отдельная больная тема. И не этой ветки. Кстати, в Штатах тоже очень тяжело прожить на минимальную зарплату. Хотя вы правы - с голоду там не умрешь.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:03

  J_P написав:1) нет, вы не правы. В Штатах, как и в остальном мире уровень стоимости недвижки соответствует уровню доходов/зарплат.
2) В райцентре зарплата ниже пропорционально стоимости недвижимость. Точнее - наоборот.)))) Доход формирует цену недвижки (за исключением курортов и туристических мест)
3) Как прожить на минимальную зарплату в нашей стране - это отдельная больная тема. И не этой ветки. Кстати, в Штатах тоже очень тяжело прожить на минимальную зарплату. Хотя вы правы - с голоду там не умрешь.

Думаю что в Штатах есть люди с разным уровнем дохода. Кто-то зарабатывает 100к в год, кто-то 30к а кто-то нисколько. И да люди с сравнимым уровнем кучкуются и так возникают совершенно разные районы в пределах одного города. Но такого что заработки только в Нью Йорке - нету.

Вот что пишет Numbeo (которому лично я доверяю):
Город средняя ЗП стоимость метра Outside of Centre
Нью Йорк 3,947.68 $ 6,358.96 $
Сан Франциско 4,813.01 $ 8,418.79 $
Лосанжелес 3,307.59 $ 4,291.53 $
Сиэтл 4,443.04 $ 3,941.03 $

Как видно Нью Йорк ничем особым среди других американских гродов не выделяется.
Молчу уже от том что условный врач может зарабатывать свои 200к как в Нью Йорке так и в мелком городишке in the middle of nowhere, а в Украине какие-то шансы есть только в столице.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

похоже холодная зима и тарифы за холодный февраль освежили сознание продавцов вторички ))

надоело жить в гостинке и начал присматривать двушки )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:24

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:надоело жить в гостинке и начал присматривать двушки )

Информируйте нас о ценах. Выросли или упали. Многие тут живут в информационном вакууме, судят о рынке по агентским заманухам и у них дешевей продолжается.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:36

  es77 написав: Как видно Нью Йорк ничем особым среди других американских гродов не выделяется.
Молчу уже от том что условный врач может зарабатывать свои 200к как в Нью Йорке так и в мелком городишке in the middle of nowhere, а в Украине какие-то шансы есть только в столице.

1. Я наверно не совсем был точен с определением: я говорил о NYC, т.е. Манхеттене.
2. Вы вроде логичны, но периодически делаете умозаключения, ставящие меня в тупик: как может врач в "in the middle of nowhere" зарабатывать при тех же равных столько же, сколько и в LA, NYC или SFr?
Или вы имели ввиду другое: что ставка сантехника в Миргороде может быть такой же как и у сантехник в Киеве и составлять 3000 гривен? Да, может. Но средний доход среднего сантехника в Киеве выше.
Тапк и средневзвешенный врач, работающий в эрии с домами от 1Л зарабатывает статистически гораздо больше, чем "in the middle of nowhere" с домами до 250К.
П.С. Не сравнивайте уровень цен в исторически богатом юге (LA или SF) с исторически бедным севером (типа NY). Что касается Киева - он исторически богатый город. И заслуги СССР в этом нет.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:36

  Vlad442 написав:
  fenix81 написав:надоело жить в гостинке и начал присматривать двушки )

Информируйте нас о ценах. Выросли или упали. Многие тут живут в информационном вакууме, судят о рынке по агентским заманухам и у них дешевей продолжается.

Звісно.

З яких радощів бути "дорожаю" в країні з середньою ЗП 240 дол/міс і негативною демографією???

Навіть гуру рожевоокулярних фанатів, Домік.уа - малює зниження цін КРЖН!
http://domik.ua/nedvizhimost/dinamika-cen.html :mrgreen:
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 бер, 2018 14:48, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  J_P написав:1) нет, вы не правы. В Штатах, как и в остальном мире уровень стоимости недвижки соответствует уровню доходов/зарплат.

С доходами ЦА недвига четко кррелирует там, где есть ипотека
Там где ее нет, корреляция идет не непосредственно с доходами, а со сбережениями
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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