es77 написав: Как видно Нью Йорк ничем особым среди других американских гродов не выделяется.

Молчу уже от том что условный врач может зарабатывать свои 200к как в Нью Йорке так и в мелком городишке in the middle of nowhere, а в Украине какие-то шансы есть только в столице.

1. Я наверно не совсем был точен с определением: я говорил о NYC, т.е. Манхеттене.2. Вы вроде логичны, но периодически делаете умозаключения, ставящие меня в тупик: как может врач в "in the middle of nowhere" зарабатывать при тех же равных столько же, сколько и в LA, NYC или SFr?Или вы имели ввиду другое: что ставка сантехника в Миргороде может быть такой же как и у сантехник в Киеве и составлять 3000 гривен? Да, может. Но средний доход среднего сантехника в Киеве выше.Тапк и средневзвешенный врач, работающий в эрии с домами от 1Л зарабатывает статистически гораздо больше, чем "in the middle of nowhere" с домами до 250К.П.С. Не сравнивайте уровень цен в исторически богатом юге (LA или SF) с исторически бедным севером (типа NY). Что касается Киева - он исторически богатый город. И заслуги СССР в этом нет.