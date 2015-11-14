Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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es77 написав: Весь хайп вокруг столиц ex-СССР раздут из-за совковой модели распределения благ. Но времена меняются.... В третьих - если мы идем по западной модели развития то там ситуации когда столица купается в золоте а регионы в дерьме как правило нету - нищаки более менее равномерно распределены по стране.
Не знаю, какой именно "запад" вы имеете ввиду, но разница з/плат в Манхеттене и в ближайших мелких городах Нью-джерси примерно 2:1. Хочешь доход в два раза больше - потрать 45-70 минут и 10$ на автобус/рейковый транспорт и работай в Манхеттене. У нас примерно также...
Пан про "з Коростеня і Березані в Кієвсіті електричком".
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
J_P написав:Не знаю, какой именно "запад" вы имеете ввиду, но разница з/плат в Манхеттене и в ближайших мелких городах Нью-джерси примерно 2:1. Хочешь доход в два раза больше - потрать 45-70 минут и 10$ на автобус/рейковый транспорт и работай в Манхеттене. У нас примерно также...
В США кроме НьюЙорка (а Манхеттен всего лишь маленькая его часть) есть еще куча городов с сравнимыми зарплатами. Американец работающий даже на минимальную ЗП в ипенях Канзаса может позволить себе аренду простенького домика, купить удолбанную машину и еще останется денег на еду. Если в Киеве обычная зарплата офисного менеджера 12 т. грн. ,в каком еще городе Украины есть такая зарплата ? Что может позволить себе человек, живущий в райцентре и получающий минимальную зарплату ? Там хоть на минимальное питание хватит ?
1) нет, вы не правы. В Штатах, как и в остальном мире уровень стоимости недвижки соответствует уровню доходов/зарплат. 2) В райцентре зарплата ниже пропорционально стоимости недвижимость. Точнее - наоборот.)))) Доход формирует цену недвижки (за исключением курортов и туристических мест) 3) Как прожить на минимальную зарплату в нашей стране - это отдельная больная тема. И не этой ветки. Кстати, в Штатах тоже очень тяжело прожить на минимальную зарплату. Хотя вы правы - с голоду там не умрешь.
J_P написав:1) нет, вы не правы. В Штатах, как и в остальном мире уровень стоимости недвижки соответствует уровню доходов/зарплат. 2) В райцентре зарплата ниже пропорционально стоимости недвижимость. Точнее - наоборот.)))) Доход формирует цену недвижки (за исключением курортов и туристических мест) 3) Как прожить на минимальную зарплату в нашей стране - это отдельная больная тема. И не этой ветки. Кстати, в Штатах тоже очень тяжело прожить на минимальную зарплату. Хотя вы правы - с голоду там не умрешь.
Думаю что в Штатах есть люди с разным уровнем дохода. Кто-то зарабатывает 100к в год, кто-то 30к а кто-то нисколько. И да люди с сравнимым уровнем кучкуются и так возникают совершенно разные районы в пределах одного города. Но такого что заработки только в Нью Йорке - нету.
Вот что пишет Numbeo (которому лично я доверяю): Город средняя ЗП стоимость метра Outside of Centre Нью Йорк 3,947.68 $ 6,358.96 $ Сан Франциско 4,813.01 $ 8,418.79 $ Лосанжелес 3,307.59 $ 4,291.53 $ Сиэтл 4,443.04 $ 3,941.03 $
Как видно Нью Йорк ничем особым среди других американских гродов не выделяется. Молчу уже от том что условный врач может зарабатывать свои 200к как в Нью Йорке так и в мелком городишке in the middle of nowhere, а в Украине какие-то шансы есть только в столице.
es77 написав: Как видно Нью Йорк ничем особым среди других американских гродов не выделяется. Молчу уже от том что условный врач может зарабатывать свои 200к как в Нью Йорке так и в мелком городишке in the middle of nowhere, а в Украине какие-то шансы есть только в столице.
1. Я наверно не совсем был точен с определением: я говорил о NYC, т.е. Манхеттене. 2. Вы вроде логичны, но периодически делаете умозаключения, ставящие меня в тупик: как может врач в "in the middle of nowhere" зарабатывать при тех же равных столько же, сколько и в LA, NYC или SFr? Или вы имели ввиду другое: что ставка сантехника в Миргороде может быть такой же как и у сантехник в Киеве и составлять 3000 гривен? Да, может. Но средний доход среднего сантехника в Киеве выше. Тапк и средневзвешенный врач, работающий в эрии с домами от 1Л зарабатывает статистически гораздо больше, чем "in the middle of nowhere" с домами до 250К. П.С. Не сравнивайте уровень цен в исторически богатом юге (LA или SF) с исторически бедным севером (типа NY). Что касается Киева - он исторически богатый город. И заслуги СССР в этом нет.