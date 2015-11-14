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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 646647648649

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:53

  J_P написав:1. Я наверно не совсем был точен с определением: я говорил о NYC, т.е. Манхеттене.

Манхеттен вроде как всемирный финансовый центр.
И то что менеджеры в отделении BOA делают по 200к совсем не значит что водитель как только переедет с Гарлема на Манхеттен тут-же начнет зарабатывать в разы больше. Просто есть маленький участок земли где специфическим специалистам платят очень много. Вот и все.
  J_P написав:2. Вы вроде логичны, но периодически делаете умозаключения, ставящие меня в тупик: как может врач в "in the middle of nowhere" зарабатывать при тех же равных столько же, сколько и в LA, NYC или SFr?

Все очень просто. Врачу важны пациенты. И платит за них страховая причем суммы сравнимые по всей стране. Если у доктора есть пациенты -значит он зарабатывает. И сидеть в столице для этого вообще не обязательно.
  J_P написав:П.С. Не сравнивайте уровень цен в исторически богатом юге (LA или SF) с исторически бедным севером (типа NY). Что касается Киева - он исторически богатый город. И заслуги СССР в этом нет.

Я согласен с тем что в США есть всего несколько ерий где можно делать очень большие деньги (и Манхеттен одна из них). Но согласитесь в США есть как минимум десятки городов раскиданных по всей стране где простой работяга может зарабатывать свои 50-60к в год. Причем переезд в NYC сделают ему только хуже, так как где нибудь в Атланте или Остине он купит неплохой дом за 300к а в NYC у него от цен выступит кровь из глаз.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:05

  Прохожий написав:
  Рыба-сом написав:
  барабашов написав:Рыба-сом
Так там и газовая плита на балконе.
Однозначно ремонт Флай заценит
А как єто "2005 года постройки" и "квартира приватизирована"? Да еще и монолит?

Про "термодом" тоже наёп: голая панеля хорошо видна даже на фото. Там все эти КТУшки вокруг "сквера имени Скрябина" без утеплителя.
ЗЫ Хотя плита таки электрическая.

Когда строились эти дома утепление не было обязательным условием 8)
Если не ошибаюсь воздух над котлованом там продавался примерно ПА220.

А так обчная квартира пересичных, кстати думаю что получше чем в винтажном хрущике "с библиотекой".

Дык, и хрущик с библиотекой-то стоит другие деньги ;)
А хата эта покупалась не пэрэсичными, а «средним классом» - и далеко не простой офисотой, т.к. начальники управлений в банках брали в кредит в 2008 за 120килоденег двуху в чешке на Оболони и что-то такое же – больше не тянули. Ок, между 2005 и 2008 три года роста, но, насколько я помню, эти и прочие КТУшки на Венике и «Дніпровські вежі» на въезде в Троещину были для ЦА, которая сейчас покупает условный «Зелений острів» или «Герцен-парк».
Вот ещё отрыжки эпохи «Высокого Ющенкизма»: ремонт «по-бахатому» в 30- и 40-летних панелях на краю города
https://ua.m2bomber.com/obj/307187189/v ... gongadzeem
https://ua.m2bomber.com/obj/305853044/v ... gadzeem-12
https://ua.m2bomber.com/obj/286027699/v ... tira-11038

Самый жЫр – «итальянская стенка»
https://ua.m2bomber.com/obj/303470163/v ... ngadzeem-9
А КТУ – это уже вообще было для нуворишей, а не суровый эконом как сейчас как тот же Кристер:
https://ua.m2bomber.com/obj/293181759/v ... a-kvartiri

PS А по поводу «необязательно» - так никто ж не заставлял их в объявлении туфту про «термодом» писать.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В Эврике сегодня выставили на продажу новый дом.
Какие новости по старту продаж 25-го? Очереди, запись или отсутствие интереса-спроса?
Очень интересно, как повлияли новые правила переуступки на желания работать дальше с Аркадой тех, кто в бизнесе инвестирование на котловане - переуступка.

на данный момент все однушки и двушки УЖЕ раскуплены. разлетелись как горячие пирожки, многие желающие купить уехали ни с чем.

Правда или нет, покажет прайс следующую среду-четверг.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:16

  Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. ...
Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону.
Вот попалась статья.
http://news.liga.net/news/society/14918 ... _opros.htm
Если в ближайшие годы темпы роста доходов не снизятся, поток возвращающихся может стать серьезным фактором на РН.
По данным исследования, 74% украинцев не хотят оставаться в Польше на длительный период. Причина - трудно получить доступ к недвижимости, образованию и соцпомощи.

Не хочу ни с кем ввязываться в полемику, хочу лишь напомнить, что во времена СССР очень многие люди, сумевшие заработать денег на недвигу выбирали местом своей "пенсионной обители" именно Украину. Как и 90% украинцев, работавших в других республиках - стремились вернуться домой.
В связи с этим у меня есть две мысли:
1. именно поэтому у нас такой высокий уровень пенсионеров (но то такЭ...)
2. что тенденция возврата домой, "на пенсию", будет крепчать.
Смотрю на американских эмигрантов из Украины и среднеазиатских стран/республик: в Штатах остаются те, кто прожил там больше половины жизни. Очень многие, заработав пенсию возвращаются на родину. Знаю также много примеров поляков, проработавших 10-15 лет в Англии и вернувшихся домой.
J_P
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:23

  Рыба-сом написав: начальники управлений в банках брали в кредит в 2008 за 120килоденег двуху в чешке на Оболони и что-то такое же – больше не тянули.

Шото мелковато.
Помню в августе 2008 гостинки по 80к.
У товарища в доме на Драгоманова реально продалась соседская двуха за 200к.
es77
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 15:25

  Vlad442 написав:
  fenix81 написав:надоело жить в гостинке и начал присматривать двушки )

Информируйте нас о ценах. Выросли или упали. Многие тут живут в информационном вакууме, судят о рынке по агентским заманухам и у них дешевей продолжается.

Дешевей на вторичке не может остановиться. Первичка сильно давит.
airmax78
 
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