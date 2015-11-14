Додано: П'ят 23 бер, 2018 14:53

J_P написав: 1. Я наверно не совсем был точен с определением: я говорил о NYC, т.е. Манхеттене.

1. Я наверно не совсем был точен с определением: я говорил о NYC, т.е. Манхеттене.

J_P написав: 2. Вы вроде логичны, но периодически делаете умозаключения, ставящие меня в тупик: как может врач в "in the middle of nowhere" зарабатывать при тех же равных столько же, сколько и в LA, NYC или SFr?

2. Вы вроде логичны, но периодически делаете умозаключения, ставящие меня в тупик: как может врач в "in the middle of nowhere" зарабатывать при тех же равных столько же, сколько и в LA, NYC или SFr?

J_P написав: П.С. Не сравнивайте уровень цен в исторически богатом юге (LA или SF) с исторически бедным севером (типа NY). Что касается Киева - он исторически богатый город. И заслуги СССР в этом нет. П.С. Не сравнивайте уровень цен в исторически богатом юге (LA или SF) с исторически бедным севером (типа NY). Что касается Киева - он исторически богатый город. И заслуги СССР в этом нет.

Манхеттен вроде как всемирный финансовый центр.И то что менеджеры в отделении BOA делают по 200к совсем не значит что водитель как только переедет с Гарлема на Манхеттен тут-же начнет зарабатывать в разы больше. Просто есть маленький участок земли где специфическим специалистам платят очень много. Вот и все.Все очень просто. Врачу важны пациенты. И платит за них страховая причем суммы сравнимые по всей стране. Если у доктора есть пациенты -значит он зарабатывает. И сидеть в столице для этого вообще не обязательно.Я согласен с тем что в США есть всего несколько ерий где можно делать очень большие деньги (и Манхеттен одна из них). Но согласитесь в США есть как минимум десятки городов раскиданных по всей стране где простой работяга может зарабатывать свои 50-60к в год. Причем переезд в NYC сделают ему только хуже, так как где нибудь в Атланте или Остине он купит неплохой дом за 300к а в NYC у него от цен выступит кровь из глаз.