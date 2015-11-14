Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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J_P написав:1. Я наверно не совсем был точен с определением: я говорил о NYC, т.е. Манхеттене.
Манхеттен вроде как всемирный финансовый центр. И то что менеджеры в отделении BOA делают по 200к совсем не значит что водитель как только переедет с Гарлема на Манхеттен тут-же начнет зарабатывать в разы больше. Просто есть маленький участок земли где специфическим специалистам платят очень много. Вот и все.
J_P написав:2. Вы вроде логичны, но периодически делаете умозаключения, ставящие меня в тупик: как может врач в "in the middle of nowhere" зарабатывать при тех же равных столько же, сколько и в LA, NYC или SFr?
Все очень просто. Врачу важны пациенты. И платит за них страховая причем суммы сравнимые по всей стране. Если у доктора есть пациенты -значит он зарабатывает. И сидеть в столице для этого вообще не обязательно.
J_P написав:П.С. Не сравнивайте уровень цен в исторически богатом юге (LA или SF) с исторически бедным севером (типа NY). Что касается Киева - он исторически богатый город. И заслуги СССР в этом нет.
Я согласен с тем что в США есть всего несколько ерий где можно делать очень большие деньги (и Манхеттен одна из них). Но согласитесь в США есть как минимум десятки городов раскиданных по всей стране где простой работяга может зарабатывать свои 50-60к в год. Причем переезд в NYC сделают ему только хуже, так как где нибудь в Атланте или Остине он купит неплохой дом за 300к а в NYC у него от цен выступит кровь из глаз.
PS А по поводу «необязательно» - так никто ж не заставлял их в объявлении туфту про «термодом» писать.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Какие новости по старту продаж 25-го? Очереди, запись или отсутствие интереса-спроса? Очень интересно, как повлияли новые правила переуступки на желания работать дальше с Аркадой тех, кто в бизнесе инвестирование на котловане - переуступка.
на данный момент все однушки и двушки УЖЕ раскуплены. разлетелись как горячие пирожки, многие желающие купить уехали ни с чем.
Правда или нет, покажет прайс следующую среду-четверг.
Vlad442 написав:Интересный момент это то, что люди не только уезжают, но и возвращаются. ... Может быть мы сейчас на дне миграционной ямы и в дальнейшем этот фактор будет работать в обратную сторону. Вот попалась статья. http://news.liga.net/news/society/14918 ... _opros.htm Если в ближайшие годы темпы роста доходов не снизятся, поток возвращающихся может стать серьезным фактором на РН. По данным исследования, 74% украинцев не хотят оставаться в Польше на длительный период. Причина - трудно получить доступ к недвижимости, образованию и соцпомощи.
Не хочу ни с кем ввязываться в полемику, хочу лишь напомнить, что во времена СССР очень многие люди, сумевшие заработать денег на недвигу выбирали местом своей "пенсионной обители" именно Украину. Как и 90% украинцев, работавших в других республиках - стремились вернуться домой. В связи с этим у меня есть две мысли: 1. именно поэтому у нас такой высокий уровень пенсионеров (но то такЭ...) 2. что тенденция возврата домой, "на пенсию", будет крепчать. Смотрю на американских эмигрантов из Украины и среднеазиатских стран/республик: в Штатах остаются те, кто прожил там больше половины жизни. Очень многие, заработав пенсию возвращаются на родину. Знаю также много примеров поляков, проработавших 10-15 лет в Англии и вернувшихся домой.