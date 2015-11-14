Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
richbitch написав:Если стране удастся распетлять с экономическими и политическими проблемами, то цены в 25куе/однушка быть не может.
Тогда прав Влад - нужно брать.
Если еще запустится ипотека - то цены #tothemoon и любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве (пусть даже в экономсегменте) уже будет в полном шоколаде - что по капитализации, что по арендному кешфлову.
Залишилась "дрібниця" - десь (у індусів чи пакистанців) щорічно набирати 1-2 млн працездатного населення для підтримання попиту. На зарплату 240 дол/міс.
Востаннє редагувалось Frant в П'ят 23 бер, 2018 16:29, всього редагувалось 1 раз.
Мне уже много раз сказали, что я -нехороший человек, ибо мечтаю про "новострой-монолит по 500"...Но есть категория людей....
Вместо "хрущевок" – высотки. Сейчас в Киеве домов, предназначенных на реконструкцию – почти пять тысяч. 39 видов грибка на стенах и аварийная канализация. Этот дом санитарные врачи называют убийцей. "У нас нет вытяжки, пробивают, чтобы немного высыхало, это все бежит по трубам, лопнула труба и бежит моча",
Мария Максимчук живет в одном из 106 аварийных домов. По словам женщины, у многих соседей целый "букет" – от рака легких до туберкулеза. Поэтому уехать мечтает каждый. Но в тех "хрущевках", где условия жилья вполне приемлемые, желающих выселяться немного.
"Нет! Лучше бы их утеплили, крыши поменяли. Что нам дадут? Пустые панели?", – говорит Татьяна, жительница Киева
....которым , наверное, нравится, что трубы лопаются. Никак оттуда не съедут. Другие, может бы и съехали, но им не хочется голых стен, при этом не пишется, что они за голые готовы что-то заплатить.. Киевляне такие балованные, мягко говоря.... https://kiev.segodnya.ua/kommunalka/cht ... 24923.html
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
richbitch написав:Если стране удастся распетлять с экономическими и политическими проблемами, то цены в 25куе/однушка быть не может.
Тогда прав Влад - нужно брать.
Если еще запустится ипотека - то цены #tothemoon и любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве (пусть даже в экономсегменте) уже будет в полном шоколаде - что по капитализации, что по арендному кешфлову.
$25 за 1к в Києві при поточному рівні доходів - забагато. $15К - гостинка, $18К - 1к. Це при тому що в ближньому оКРЖН гостинки (старий фонд) та 1к (новобудови) трохи дорожче $13К
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
В Киеве утвердили рабочий проект капитального ремонта ул. Елены Телиги от просп. Степана Бандеры до ул. Александра Довженко. Общая стоимость работ составит около 211 млн. грн. Так, согласно технико-экономическим показателям, протяженность объекта строительства - 4100 м, проезжая часть - 111,66 тыс. кв. м, тротуары - 35,4 тыс. кв. м, озеленение - 11,8 тыс. кв. м.
1435 грн на квадратный метр. Если не считать в метраж озелениние. Это не строительство, это -капитальный ремонт. При том, что часть проезжей части ул. Телиги уже ремонтировалась осенью 2017. И фонари там уже поставили новые. И у входа в парк около Ольжича ремонтик делали на тротуарах, для ПАПы, под годовщину голодомора...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik Вроде как заритесь на новострой-монолит , а раз от раза проявляете болезненное внимание к «балованным» обитателям хрущей и чешек. Казалось бы, какое Вам дело?
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
richbitch написав:Если стране удастся распетлять с экономическими и политическими проблемами, то цены в 25куе/однушка быть не может.
Тогда прав Влад - нужно брать.
Если еще запустится ипотека - то цены #tothemoon и любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве (пусть даже в экономсегменте) уже будет в полном шоколаде - что по капитализации, что по арендному кешфлову.
В реальности, все берут. Даже семейный совет Захара якобы купил якобы гостинки. Даже Аирмакс якобы купили якобы Голосеево.
Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.
Если вопрос, что пора брать, ни у кого не вызывает сомнения, то остается вопрос что брать. Котлован уже дорого и опасно. Уютный хрущик бесперспективно.
richbitch написав:Если стране удастся распетлять с экономическими и политическими проблемами, то цены в 25куе/однушка быть не может.
Тогда прав Влад - нужно брать.
Если еще запустится ипотека - то цены #tothemoon и любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве (пусть даже в экономсегменте) уже будет в полном шоколаде - что по капитализации, что по арендному кешфлову.
акуеть пересичные мба хуле?
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
fenix81 написав:надоело жить в гостинке и начал присматривать двушки )
Информируйте нас о ценах. Выросли или упали. Многие тут живут в информационном вакууме, судят о рынке по агентским заманухам и у них дешевей продолжается.
"Какой матёрый человечище" - "судят о рынке по агентским заманухам и у них дешевей продолжается". Не то что учётка первый - продвайте грит 3к прелесть "пА скока дадут". Не иначе как агентских заманух начиталси вот и топит за дешевей.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.