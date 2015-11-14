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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 649650651652>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Казалось бы, какое Вам дело?
Дело не в хрущах, дело в глубине проблемы
я, типа, балованный, хочу задёшево. А некоторые хотят вообще задаром.
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 23 бер, 2018 17:12, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:12

  Прохожий написав:
  richbitch написав:Если стране удастся распетлять с экономическими и политическими проблемами, то цены в 25куе/однушка быть не может.

Тогда прав Влад - нужно брать.

Если еще запустится ипотека - то цены #tothemoon и любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве (пусть даже в экономсегменте) уже будет в полном шоколаде - что по капитализации, что по арендному кешфлову.

акуеть пересичные
мба хуле?

Похоже натаха засадила с горла проспоренный трололо коньяк вот ей и мерещится -"любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве " :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:20

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Казалось бы, какое Вам дело?
Дело не в хрущах, дело в глубине проблемы
я, типа, балованный, хочу задёшево. А некоторые хотят вообще задаром.

Вы почему-то слишком болезненно реагируете на чужое мнение. Какое Вам дело, кто как считает? Тем более, что цены на КРЖН зависят никак не от «моральности» и «справедливости» хотелок продавцов/покупателей.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:23

Учётке Первый читать внимательно
  Vlad442 написав: Промониторил ОЛХ, откинув заманухи, цены вторички, действительно, выше, чем в 15-16.

Покажу семейный совет - надА 3к прелесЦ уже за 45 куе ставить:), шобы не продешевить
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:28

  Serg-ik написав:
  Рыба-сом написав:Казалось бы, какое Вам дело?
Дело не в хрущах, дело в глубине проблемы
я, типа, балованный, хочу задёшево. А некоторые хотят вообще задаром.

В смысле - "А некоторые хотят вообще задаром"?
Вы о том что владельцам хрущиков дадут квартиры в новострое?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  richbitch написав:Если стране удастся распетлять с экономическими и политическими проблемами, то
а что страна может чтото самостоятельно решать?
карти
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:51

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:цены
народ, как считаете по сравнению с 2015 годом цены куда пошли или стоят?
карти
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Рыба-сом написав:Вы почему-то слишком болезненно реагируете на чужое мнение.

Вовсе нет. Если бы "да", то давно бы уже не читал форум :-)
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:14

zahar_ да, о том
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:21

  карти написав:
  Рыба-сом написав:цены
народ, как считаете по сравнению с 2015 годом цены куда пошли или стоят?

Если сравнивать котлованы На крушельницкой и в Эврике в 20150 с готовым там же в 2017, то +80-100% в валюте. На б/у снизились, на новострой в одинаковом тогда и сейчас состоянии наверное подросли, 10-20%.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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