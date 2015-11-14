Дело не в хрущах, дело в глубине проблемы
я, типа, балованный, хочу задёшево. А некоторые хотят вообще задаром.
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Дело не в хрущах, дело в глубине проблемы
я, типа, балованный, хочу задёшево. А некоторые хотят вообще задаром.
Востаннє редагувалось Serg-ik в П'ят 23 бер, 2018 17:12, всього редагувалось 1 раз.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:12
Похоже натаха засадила с горла проспоренный трололо коньяк вот ей и мерещится -"любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве "
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:20
Вы почему-то слишком болезненно реагируете на чужое мнение. Какое Вам дело, кто как считает? Тем более, что цены на КРЖН зависят никак не от «моральности» и «справедливости» хотелок продавцов/покупателей.
Все люди еще теперь, как и во все времена, распадаются на рабов и свободных; ибо кто не имеет двух третей своего дня для себя, тот – раб, будь он в остальном кем угодно: государственным деятелем, купцом, чиновником, ученым.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:23
Учётке Первый читать внимательно
Покажу семейный совет - надА 3к прелесЦ уже за 45 куе ставить:), шобы не продешевить
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:28
В смысле - "А некоторые хотят вообще задаром"?
Вы о том что владельцам хрущиков дадут квартиры в новострое?
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 17:51
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Вовсе нет. Если бы "да", то давно бы уже не читал форум
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:14
zahar_ да, о том
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:21
Если сравнивать котлованы На крушельницкой и в Эврике в 20150 с готовым там же в 2017, то +80-100% в валюте. На б/у снизились, на новострой в одинаковом тогда и сейчас состоянии наверное подросли, 10-20%.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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