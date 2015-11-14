Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Мне уже много раз сказали, что я -нехороший человек, ибо мечтаю про "новострой-монолит по 500"...Но есть категория людей....
Вместо "хрущевок" – высотки. Сейчас в Киеве домов, предназначенных на реконструкцию – почти пять тысяч. 39 видов грибка на стенах и аварийная канализация. Этот дом санитарные врачи называют убийцей. "У нас нет вытяжки, пробивают, чтобы немного высыхало, это все бежит по трубам, лопнула труба и бежит моча",
Мария Максимчук живет в одном из 106 аварийных домов. По словам женщины, у многих соседей целый "букет" – от рака легких до туберкулеза. Поэтому уехать мечтает каждый. Но в тех "хрущевках", где условия жилья вполне приемлемые, желающих выселяться немного.
"Нет! Лучше бы их утеплили, крыши поменяли. Что нам дадут? Пустые панели?", – говорит Татьяна, жительница Киева
....которым , наверное, нравится, что трубы лопаются. Никак оттуда не съедут. Другие, может бы и съехали, но им не хочется голых стен, при этом не пишется, что они за голые готовы что-то заплатить.. Киевляне такие балованные, мягко говоря.... https://kiev.segodnya.ua/kommunalka/cht ... 24923.html
Я так думаю что правки в закон "о переселенцах" могут внести. Главное чтобы интересы "новосёлов" не ущемили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
народ, как считаете по сравнению с 2015 годом цены куда пошли или стоят?
Если сравнивать котлованы На крушельницкой и в Эврике в 20150 с готовым там же в 2017, то +80-100% в валюте.
Сержик, сравнивая динамику цен на первичке КРЖН, надо "воздух" мерять с "воздухом", а готовое с готовым. Готовое у Аркады на Осокорки 5-8 в 2017 дешевле чем готовое у Аркада в 2015 на Осокорки 2.3.4. Тщательнее вам надо, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.