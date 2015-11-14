RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 649650651652

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:28

  Serg-ik написав:zahar_ да, о том

А понятно
  Serg-ik написав:Мне уже много раз сказали, что я -нехороший человек, ибо мечтаю про "новострой-монолит по 500"...Но есть категория людей....
Вместо "хрущевок" – высотки. Сейчас в Киеве домов, предназначенных на реконструкцию – почти пять тысяч.
39 видов грибка на стенах и аварийная канализация. Этот дом санитарные врачи называют убийцей. "У нас нет вытяжки, пробивают, чтобы немного высыхало, это все бежит по трубам, лопнула труба и бежит моча",

Мария Максимчук живет в одном из 106 аварийных домов. По словам женщины, у многих соседей целый "букет" – от рака легких до туберкулеза. Поэтому уехать мечтает каждый. Но в тех "хрущевках", где условия жилья вполне приемлемые, желающих выселяться немного.

"Нет! Лучше бы их утеплили, крыши поменяли. Что нам дадут? Пустые панели?", – говорит Татьяна, жительница Киева

....которым , наверное, нравится, что трубы лопаются. Никак оттуда не съедут.
Другие, может бы и съехали, но им не хочется голых стен, при этом не пишется, что они за голые готовы что-то заплатить..
Киевляне такие балованные, мягко говоря....
https://kiev.segodnya.ua/kommunalka/cht ... 24923.html

Я так думаю что правки в закон "о переселенцах" могут внести. Главное чтобы интересы "новосёлов" не ущемили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22406
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 18:38

  Serg-ik написав:
  карти написав:
  Рыба-сом написав:цены
народ, как считаете по сравнению с 2015 годом цены куда пошли или стоят?

Если сравнивать котлованы На крушельницкой и в Эврике в 20150 с готовым там же в 2017, то +80-100% в валюте.

Сержик, сравнивая динамику цен на первичке КРЖН, надо "воздух" мерять с "воздухом", а готовое с готовым.
Готовое у Аркады на Осокорки 5-8 в 2017 дешевле чем готовое у Аркада в 2015 на Осокорки 2.3.4.
Тщательнее вам надо, тщательнее. :wink:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22406
З нами з: 06.08.11
Подякував: 156 раз.
Подякували: 671 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:07

  Прохожий написав:
  richbitch написав:Если стране удастся распетлять с экономическими и политическими проблемами, то цены в 25куе/однушка быть не может.

Тогда прав Влад - нужно брать.

Если еще запустится ипотека - то цены #tothemoon и любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве (пусть даже в экономсегменте) уже будет в полном шоколаде - что по капитализации, что по арендному кешфлову.

акуеть пересичные
мба хуле?

:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: всего то
до слёз
hume
 
Повідомлень: 4279
З нами з: 27.12.12
Подякував: 316 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:17

  Serg-ik написав:
  карти написав:
  Рыба-сом написав:цены
народ, как считаете по сравнению с 2015 годом цены куда пошли или стоят?

Если сравнивать котлованы На крушельницкой и в Эврике в 20150 с готовым там же в 2017, то +80-100% в валюте. На б/у снизились, на новострой в одинаковом тогда и сейчас состоянии наверное подросли, 10-20%.

+80-100% в валюте :shock: Шо, серьезно? Сколько же котлован Эврики в 2015м стоил?
airmax78
 
Повідомлень: 24108
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:17

  hume написав: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: всего то
до слёз

Трибека троллит - расшевелить ветку пытается.
airmax78
 
Повідомлень: 24108
З нами з: 25.10.12
Подякував: 648 раз.
Подякували: 2759 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:20

  Vlad442 написав:В реальности, все берут.
Даже семейный совет Захара якобы купил якобы гостинки. Даже Аирмакс якобы купили якобы Голосеево.

Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.

Если вопрос, что пора брать, ни у кого не вызывает сомнения, то остается вопрос что брать. Котлован уже дорого и опасно. Уютный хрущик бесперспективно.

в 14ом только самые смелые и "якобы умные" встряли. Думали 14 ть за доллар потолок
в 15ом только самые смелые запрыгнули, тк путин прийдёт - квартирки заберёт
в 16ом б0льшая часть запрыгнула, предлагалось много всякого разного на разную фантазию и кошелёк
в 17ом предложение как бы начало сдуваться с очень быстрой скоростью, запрыгивали, так сказать, по последним вагонам.

Сегодня ценники первички не радуют совершенно, НО, те, кто остались с деньгами могут отхватить очень интересные варианты вторички. Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально. Всё, сегодня деньги, а вечером с чемоданами въезжать можно. А можно сразу ремонт делать и через 2-3 месяца впускать новосёлов, за деньги разумеется :D

ПС
Только учтите, первый этаж не брать - гвно фонтанирует. Второй тоже не нужно, фонтан может достать. Третий - самый оптимальный. Пятый может залить, как ту певичку, вместе с четвёртым.
hume
 
Повідомлень: 4279
З нами з: 27.12.12
Подякував: 316 раз.
Подякували: 536 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 649650651652
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1036, 1037, 1038
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10379 1893361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 23 бер, 2018 20:01
Vlad442
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 20673
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07
Когда возобновится рост цен на недвижимость в Киеве 1 ... 26, 27, 28
antey1969 » Суб 14 лис, 2015 13:29
272 98001
Переглянути останнє повідомлення
Вів 24 жов, 2017 17:38
sergiys2015
реклама

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.