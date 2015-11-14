Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Мне уже много раз сказали, что я -нехороший человек, ибо мечтаю про "новострой-монолит по 500"...Но есть категория людей....
Вместо "хрущевок" – высотки. Сейчас в Киеве домов, предназначенных на реконструкцию – почти пять тысяч. 39 видов грибка на стенах и аварийная канализация. Этот дом санитарные врачи называют убийцей. "У нас нет вытяжки, пробивают, чтобы немного высыхало, это все бежит по трубам, лопнула труба и бежит моча",
Мария Максимчук живет в одном из 106 аварийных домов. По словам женщины, у многих соседей целый "букет" – от рака легких до туберкулеза. Поэтому уехать мечтает каждый. Но в тех "хрущевках", где условия жилья вполне приемлемые, желающих выселяться немного.
"Нет! Лучше бы их утеплили, крыши поменяли. Что нам дадут? Пустые панели?", – говорит Татьяна, жительница Киева
....которым , наверное, нравится, что трубы лопаются. Никак оттуда не съедут. Другие, может бы и съехали, но им не хочется голых стен, при этом не пишется, что они за голые готовы что-то заплатить.. Киевляне такие балованные, мягко говоря.... https://kiev.segodnya.ua/kommunalka/cht ... 24923.html
Я так думаю что правки в закон "о переселенцах" могут внести. Главное чтобы интересы "новосёлов" не ущемили.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
народ, как считаете по сравнению с 2015 годом цены куда пошли или стоят?
Если сравнивать котлованы На крушельницкой и в Эврике в 20150 с готовым там же в 2017, то +80-100% в валюте.
Сержик, сравнивая динамику цен на первичке КРЖН, надо "воздух" мерять с "воздухом", а готовое с готовым. Готовое у Аркады на Осокорки 5-8 в 2017 дешевле чем готовое у Аркада в 2015 на Осокорки 2.3.4. Тщательнее вам надо, тщательнее.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
richbitch написав:Если стране удастся распетлять с экономическими и политическими проблемами, то цены в 25куе/однушка быть не может.
Тогда прав Влад - нужно брать.
Если еще запустится ипотека - то цены #tothemoon и любой пересичный, у которого есть хотя-бы 10 квартир в Киеве (пусть даже в экономсегменте) уже будет в полном шоколаде - что по капитализации, что по арендному кешфлову.
народ, как считаете по сравнению с 2015 годом цены куда пошли или стоят?
Если сравнивать котлованы На крушельницкой и в Эврике в 20150 с готовым там же в 2017, то +80-100% в валюте. На б/у снизились, на новострой в одинаковом тогда и сейчас состоянии наверное подросли, 10-20%.
+80-100% в валюте Шо, серьезно? Сколько же котлован Эврики в 2015м стоил?
Vlad442 написав:В реальности, все берут. Даже семейный совет Захара якобы купил якобы гостинки. Даже Аирмакс якобы купили якобы Голосеево.
Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.
Если вопрос, что пора брать, ни у кого не вызывает сомнения, то остается вопрос что брать. Котлован уже дорого и опасно. Уютный хрущик бесперспективно.
в 14ом только самые смелые и "якобы умные" встряли. Думали 14 ть за доллар потолок в 15ом только самые смелые запрыгнули, тк путин прийдёт - квартирки заберёт в 16ом б0льшая часть запрыгнула, предлагалось много всякого разного на разную фантазию и кошелёк в 17ом предложение как бы начало сдуваться с очень быстрой скоростью, запрыгивали, так сказать, по последним вагонам.
Сегодня ценники первички не радуют совершенно, НО, те, кто остались с деньгами могут отхватить очень интересные варианты вторички. Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально. Всё, сегодня деньги, а вечером с чемоданами въезжать можно. А можно сразу ремонт делать и через 2-3 месяца впускать новосёлов, за деньги разумеется
ПС Только учтите, первый этаж не брать - гвно фонтанирует. Второй тоже не нужно, фонтан может достать. Третий - самый оптимальный. Пятый может залить, как ту певичку, вместе с четвёртым.
Тут же во всю обсуждают теорию что рождаемость падает, и спадщины очень много.
По квартирке от бабушек/дедушек (2 шт с обоих сторон), по квартирке от мамы и папы (они развелись) - уже 4 квартиры. Одну папа купил про запас -(потому что сложно прожить все эти годы и ни назу не купить инвестквартирку - либо в ипотеку в 2007, либо на скачке курса в 2014-2016) - уже 5 квартир. Аналогично со стороны жены - еще +5 квартир. Заметьте, в этом примере молодая пара самостоятельно не купила ни одной квартиры, а имеет их 10 штук.
hume написав:Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально.
Не скажу про Киев, но у себя промониторил олх. Думал может продать что из вторички чтобы перепрыгнуть в новострой, может даже готовый, но потом решил, что сейчас не время это делать. Если отбросить заманухи и шлак типа хрущей и первых/последних, сладких цен вообще не увидел. По ощущениям процентов на 10 выше, чем в 15. Вариантов, которые я мог бы назвать хорошими, не было вообще. Ни одного.
Тут же во всю обсуждают теорию что рождаемость падает, и спадщины очень много.
По квартирке от бабушек/дедушек (2 шт с обоих сторон), по квартирке от мамы и папы (они развелись) - уже 4 квартиры. Одну папа купил про запас -(потому что сложно прожить все эти годы и ни назу не купить инвестквартирку - либо в ипотеку в 2007, либо на скачке курса в 2014-2016) - уже 5 квартир. Аналогично со стороны жены - еще +5 квартир. Заметьте, в этом примере молодая пара самостоятельно не купила ни одной квартиры, а имеет их 10 штук.
Да ладно, так обстоят дела у 1 из 100. У остальных дай Бог, чтобы не проипали бабушки/дедушки/папы/мамы и главное сами то, что было. То, что падает на голову на шару - быстро сквозь пальцы уходит
Тут же во всю обсуждают теорию что рождаемость падает, и спадщины очень много.
По квартирке от бабушек/дедушек (2 шт с обоих сторон), по квартирке от мамы и папы (они развелись) - уже 4 квартиры. Одну папа купил про запас -(потому что сложно прожить все эти годы и ни назу не купить инвестквартирку - либо в ипотеку в 2007, либо на скачке курса в 2014-2016) - уже 5 квартир. Аналогично со стороны жены - еще +5 квартир. Заметьте, в этом примере молодая пара самостоятельно не купила ни одной квартиры, а имеет их 10 штук.
Ви прослухали новини з сузір'я Альфа-Центавра.
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