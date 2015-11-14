Додано: П'ят 23 бер, 2018 20:20

Vlad442 написав: В реальности, все берут.

Даже семейный совет Захара якобы купил якобы гостинки. Даже Аирмакс якобы купили якобы Голосеево.



Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.



Если вопрос, что пора брать, ни у кого не вызывает сомнения, то остается вопрос что брать. Котлован уже дорого и опасно. Уютный хрущик бесперспективно. В реальности, все берут.Даже семейный совет Захара якобы купил якобы гостинки. Даже Аирмакс якобы купили якобы Голосеево.Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.Если вопрос, что пора брать, ни у кого не вызывает сомнения, то остается вопрос что брать. Котлован уже дорого и опасно. Уютный хрущик бесперспективно.

в 14ом только самые смелые и "якобы умные" встряли. Думали 14 ть за доллар потолокв 15ом только самые смелые запрыгнули, тк путин прийдёт - квартирки заберётв 16ом б0льшая часть запрыгнула, предлагалось много всякого разного на разную фантазию и кошелёкв 17ом предложение как бы начало сдуваться с очень быстрой скоростью, запрыгивали, так сказать, по последним вагонам.Сегодня ценники первички не радуют совершенно, НО, те, кто остались с деньгами могут отхватить очень интересные варианты вторички. Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально. Всё, сегодня деньги, а вечером с чемоданами въезжать можно. А можно сразу ремонт делать и через 2-3 месяца впускать новосёлов, за деньги разумеетсяПСТолько учтите, первый этаж не брать - гвно фонтанирует. Второй тоже не нужно, фонтан может достать. Третий - самый оптимальный. Пятый может залить, как ту певичку, вместе с четвёртым.