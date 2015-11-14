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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 650651652653

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

....знову зайшов і чуть не зайшовся :mrgreen: від сміху :mrgreen:
...... всетаки, бачу, що тут гумористична гілка! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:17

  Vlad442 написав:
  hume написав:Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально.

Не скажу про Киев, но у себя промониторил олх. Думал может продать что из вторички чтобы перепрыгнуть в новострой, может даже готовый, но потом решил, что сейчас не время это делать.
Если отбросить заманухи и шлак типа хрущей и первых/последних, сладких цен вообще не увидел. По ощущениям процентов на 10 выше, чем в 15.
Вариантов, которые я мог бы назвать хорошими, не было вообще. Ни одного.

Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска. :mrgreen:
ПешЫте Ищё. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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