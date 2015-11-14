....знову зайшов і чуть не зайшовся від сміху
...... всетаки, бачу, що тут гумористична гілка!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
....знову зайшов і чуть не зайшовся від сміху
...... всетаки, бачу, що тут гумористична гілка!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:17
Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска.
ПешЫте Ищё.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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