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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:17
Vlad442 написав: hume написав:
Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально.
Не скажу про Киев, но у себя промониторил олх. Думал может продать что из вторички чтобы перепрыгнуть в новострой, может даже готовый, но потом решил, что сейчас не время это делать.
Если отбросить заманухи и шлак типа хрущей и первых/последних, сладких цен вообще не увидел. По ощущениям процентов на 10 выше, чем в 15.
Вариантов, которые я мог бы назвать хорошими, не было вообще. Ни одного.
Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска.
ПешЫте Ищё.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:31
zahar_ написав: Vlad442 написав: hume написав:
Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально.
Не скажу про Киев, но у себя промониторил олх. Думал может продать что из вторички чтобы перепрыгнуть в новострой, может даже готовый, но потом решил, что сейчас не время это делать.
Если отбросить заманухи и шлак типа хрущей и первых/последних, сладких цен вообще не увидел. По ощущениям процентов на 10 выше, чем в 15.
Вариантов, которые я мог бы назвать хорошими, не было вообще. Ни одного.
Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска
.
ПешЫте Ищё.
...но когда Флай пишет про падение цен в ипенях ипеней зажопинска манипулирующего Хперта это не смущает...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:08
Vlad442 написав:
Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.
Если на рынке нет покупателей с деньгами, то это совсем не дно.
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UA
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:11
UA написав: Vlad442 написав:
Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.
Если на рынке нет покупателей с деньгами, то это совсем не дно.
кстати, кат рисует каждую ночь новый минимум
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baraka
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Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:18
hume написав:
Сегодня ценники первички не радуют совершенно, НО, те, кто остались с деньгами могут отхватить очень интересные варианты вторички. Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально. Всё, сегодня деньги, а вечером с чемоданами въезжать можно.
Что то нет изобилия вариантов.
Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора.
А если хоть какой более - менее ремонт, то ценник скидывать не спешат.
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