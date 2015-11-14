....знову зайшов і чуть не зайшовся від сміху
...... всетаки, бачу, що тут гумористична гілка!
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 23 бер, 2018 21:46
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
....знову зайшов і чуть не зайшовся від сміху
...... всетаки, бачу, що тут гумористична гілка!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:17
Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска.
ПешЫте Ищё.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:31
...но когда Флай пишет про падение цен в ипенях ипеней зажопинска манипулирующего Хперта это не смущает...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:08
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:11
Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:18
Что то нет изобилия вариантов.
Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора.
А если хоть какой более - менее ремонт, то ценник скидывать не спешат.
Додано: Суб 24 бер, 2018 00:03
Ну, и?
Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.
Будем открывать детский сад?
Детвора неуверенно кивнула, третий час ждать на морозе, в общем то можно бы и открыть.
А знаете про безвиз с Катаром?- решил сразу зайти с козырей Верховный.
Дети не знали.
Теперь можно туда вот просто сесть, и полететь.
Да неплохо было бы просто сесть и посидеть...- тоскливо подумала пожилая воспитательница.
Знаете, как это тяжело, проводить реформы, когда всё висит на волоске?-Верховный набрал в грудь воздуха, чтобы рассказать, как всё тяжело, и в этот момент раздался грохот.
Волосок, подумали дети.
Оборвался.
Президент мрачно покосился в сторону телохранителя, у ног которого вдребезги разлетелась сорвавшаяся с крыши сосулька.
Телохранитель мгновенно нацепил выражение глубокой вины, Верховный удовлетворенно кивнул.
Так вот!!- Президент обвел детей суровым взглядом.
Каждый, я подчеркиваю, каждый!! Должен бороться с коррупцией!! Это самая большая угроза и мы, вы все в опасности!!!
Дети затравленно переглядывались, пытаясь понять, как эта коррупция выглядит.
Но нас не сломить и не смутить!!- Президент уже практически ревел, нависая над хлипким пюпитром, как продавец в мясном ряду, зовущий покупателя.
Мы в состоянии защитить и себя, и всю Европу!!!- ножницы хищно сверкнули в воздухе, кто то в толпе заплакал.
И этот сад, сад в котором вам так хорошо и уютно!!- где то рядом завыла собака, на секунду прервав победный спич.
И этот сад, -собака пристыженно заткнулась, есть символ нашего успеха и будущего!!
На заднем дворе, окруженный плотной толпой спецназа из президентской охраны, тоскливо курил Степаныч, детсадовский сторож.
А ведь Днепрогэс открывали скромнее...- пронеслась у него шальная мысль.
Это наш ответ!!- ножницы щелкнули в сторону толпы, и пятилетки взвизгнули, Всем нашим врагам!!!
Мы спрыгнули с газовой иглы, спрыгнем еще дальше!!!
Поднимет тарифы! Вот прям сейчас и поднимет!- отчаянно взвыл про себя Степаныч, но внешне не дрогнул ни одним мускулом.
И вот, что я вам скажу!!- Верховный доверительно наклонился к детям.
Ничего у популистов не получится!! Нет!
Президент размашисто шагнул к обвисшей на ледяном дожде ленточке, победно оглянулся по сторонам, и одним щелчком завершил церемонию.
Как рейтинг?- деловито спросил он политтехнолога, едва кортеж сорвался с места.
Очень! -многозначительно и в то же время уклончиво, ответил специалист...
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