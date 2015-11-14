Додано: Суб 24 бер, 2018 00:03

Ну, и?



Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.



Будем открывать детский сад?



Детвора неуверенно кивнула, третий час ждать на морозе, в общем то можно бы и открыть.



А знаете про безвиз с Катаром?- решил сразу зайти с козырей Верховный.



Дети не знали.



Теперь можно туда вот просто сесть, и полететь.



Да неплохо было бы просто сесть и посидеть...- тоскливо подумала пожилая воспитательница.



Знаете, как это тяжело, проводить реформы, когда всё висит на волоске?-Верховный набрал в грудь воздуха, чтобы рассказать, как всё тяжело, и в этот момент раздался грохот.



Волосок, подумали дети.



Оборвался.



Президент мрачно покосился в сторону телохранителя, у ног которого вдребезги разлетелась сорвавшаяся с крыши сосулька.



Телохранитель мгновенно нацепил выражение глубокой вины, Верховный удовлетворенно кивнул.



Так вот!!- Президент обвел детей суровым взглядом.



Каждый, я подчеркиваю, каждый!! Должен бороться с коррупцией!! Это самая большая угроза и мы, вы все в опасности!!!



Дети затравленно переглядывались, пытаясь понять, как эта коррупция выглядит.



Но нас не сломить и не смутить!!- Президент уже практически ревел, нависая над хлипким пюпитром, как продавец в мясном ряду, зовущий покупателя.



Мы в состоянии защитить и себя, и всю Европу!!!- ножницы хищно сверкнули в воздухе, кто то в толпе заплакал.



И этот сад, сад в котором вам так хорошо и уютно!!- где то рядом завыла собака, на секунду прервав победный спич.



И этот сад, -собака пристыженно заткнулась, есть символ нашего успеха и будущего!!



На заднем дворе, окруженный плотной толпой спецназа из президентской охраны, тоскливо курил Степаныч, детсадовский сторож.



А ведь Днепрогэс открывали скромнее...- пронеслась у него шальная мысль.



Это наш ответ!!- ножницы щелкнули в сторону толпы, и пятилетки взвизгнули, Всем нашим врагам!!!



Мы спрыгнули с газовой иглы, спрыгнем еще дальше!!!



Поднимет тарифы! Вот прям сейчас и поднимет!- отчаянно взвыл про себя Степаныч, но внешне не дрогнул ни одним мускулом.



И вот, что я вам скажу!!- Верховный доверительно наклонился к детям.



Ничего у популистов не получится!! Нет!



Президент размашисто шагнул к обвисшей на ледяном дожде ленточке, победно оглянулся по сторонам, и одним щелчком завершил церемонию.



Как рейтинг?- деловито спросил он политтехнолога, едва кортеж сорвался с места.



Очень! -многозначительно и в то же время уклончиво, ответил специалист...