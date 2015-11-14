Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume написав:Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально.
Не скажу про Киев, но у себя промониторил олх. Думал может продать что из вторички чтобы перепрыгнуть в новострой, может даже готовый, но потом решил, что сейчас не время это делать. Если отбросить заманухи и шлак типа хрущей и первых/последних, сладких цен вообще не увидел. По ощущениям процентов на 10 выше, чем в 15. Вариантов, которые я мог бы назвать хорошими, не было вообще. Ни одного.
Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска. ПешЫте Ищё.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
hume написав:Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально.
Не скажу про Киев, но у себя промониторил олх. Думал может продать что из вторички чтобы перепрыгнуть в новострой, может даже готовый, но потом решил, что сейчас не время это делать. Если отбросить заманухи и шлак типа хрущей и первых/последних, сладких цен вообще не увидел. По ощущениям процентов на 10 выше, чем в 15. Вариантов, которые я мог бы назвать хорошими, не было вообще. Ни одного.
Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска. ПешЫте Ищё.
...но когда Флай пишет про падение цен в ипенях ипеней зажопинска манипулирующего Хперта это не смущает...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
hume написав:Сегодня ценники первички не радуют совершенно, НО, те, кто остались с деньгами могут отхватить очень интересные варианты вторички. Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально. Всё, сегодня деньги, а вечером с чемоданами въезжать можно.
Что то нет изобилия вариантов. Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора. А если хоть какой более - менее ремонт, то ценник скидывать не спешат.
Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней. https://site.ua/kirill.sazonov/12526/?u ... ium=siteua
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
hume написав:Сегодня ценники первички не радуют совершенно, НО, те, кто остались с деньгами могут отхватить очень интересные варианты вторички. Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально. Всё, сегодня деньги, а вечером с чемоданами въезжать можно.
Что то нет изобилия вариантов. Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора. А если хоть какой более - менее ремонт, то ценник скидывать не спешат.
Гы. А зачем покупателю платить в полтора раза дороже за "более - менее ремонт" и где "ценник скидывать не спешат"? Кто покупает для себя в подавляющем большинстве покупают квартиру под ремонт и потом делают там свой ремонт. Выходит дешевле. Так же и инвесторы которые покупают квартиры под сдачу в подавляющем большинстве предпочитают покупать квартиры где "Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора. "
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
"Шах и мат" рожевоокулярныкам. От себя добавлю наблюдение, полученное на основе так сказать инфы с полей. По зарплате - в одной компании в гривнах выросла на 100%. Казалось бы пэрэмога. Но нет - как на зарплату 2014 года можна было купить Х кг куриного филе на Ленинградке, так и на зарплату 2018 которая типа увеличилась в 2 раза можно купить только Х кг филиного филе. Так что "покращення" только на бумаге. И в туфтогонных реляциях рожевоокулярныкив.
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 24 бер, 2018 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.