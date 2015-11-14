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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:17

  Vlad442 написав:
  hume написав:Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально.

Не скажу про Киев, но у себя промониторил олх. Думал может продать что из вторички чтобы перепрыгнуть в новострой, может даже готовый, но потом решил, что сейчас не время это делать.
Если отбросить заманухи и шлак типа хрущей и первых/последних, сладких цен вообще не увидел. По ощущениям процентов на 10 выше, чем в 15.
Вариантов, которые я мог бы назвать хорошими, не было вообще. Ни одного.

Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска. :mrgreen:
ПешЫте Ищё. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 22:31

  zahar_ написав:
  Vlad442 написав:
  hume написав:Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально.

Не скажу про Киев, но у себя промониторил олх. Думал может продать что из вторички чтобы перепрыгнуть в новострой, может даже готовый, но потом решил, что сейчас не время это делать.
Если отбросить заманухи и шлак типа хрущей и первых/последних, сладких цен вообще не увидел. По ощущениям процентов на 10 выше, чем в 15.
Вариантов, которые я мог бы назвать хорошими, не было вообще. Ни одного.

Гы. Оказывается влад трёт о подорожае на топике где обсуждается реальный уровень цен КРЖН, делая выводы по ценам своего зажопинска. :mrgreen:
ПешЫте Ищё. :mrgreen:

...но когда Флай пишет про падение цен в ипенях ипеней зажопинска манипулирующего Хперта это не смущает...
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:08

  Vlad442 написав:
Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.

Если на рынке нет покупателей с деньгами, то это совсем не дно.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:11

  UA написав:
  Vlad442 написав:
Есть тут кто-то, кто сидит с живыми деньгами и ждет дальнейшего удешевления? Никого. Все набрались недвиги на дне, как собака блох.

Если на рынке нет покупателей с деньгами, то это совсем не дно.


кстати, кат рисует каждую ночь новый минимум
baraka
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 бер, 2018 23:18

  hume написав:Сегодня ценники первички не радуют совершенно, НО, те, кто остались с деньгами могут отхватить очень интересные варианты вторички. Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально. Всё, сегодня деньги, а вечером с чемоданами въезжать можно.

Что то нет изобилия вариантов.
Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора.
А если хоть какой более - менее ремонт, то ценник скидывать не спешат.
UA
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 00:03

Ну, и?

Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.

Будем открывать детский сад?

Детвора неуверенно кивнула, третий час ждать на морозе, в общем то можно бы и открыть.

А знаете про безвиз с Катаром?- решил сразу зайти с козырей Верховный.

Дети не знали.

Теперь можно туда вот просто сесть, и полететь.

Да неплохо было бы просто сесть и посидеть...- тоскливо подумала пожилая воспитательница.

Знаете, как это тяжело, проводить реформы, когда всё висит на волоске?-Верховный набрал в грудь воздуха, чтобы рассказать, как всё тяжело, и в этот момент раздался грохот.

Волосок, подумали дети.

Оборвался.

Президент мрачно покосился в сторону телохранителя, у ног которого вдребезги разлетелась сорвавшаяся с крыши сосулька.

Телохранитель мгновенно нацепил выражение глубокой вины, Верховный удовлетворенно кивнул.

Так вот!!- Президент обвел детей суровым взглядом.

Каждый, я подчеркиваю, каждый!! Должен бороться с коррупцией!! Это самая большая угроза и мы, вы все в опасности!!!

Дети затравленно переглядывались, пытаясь понять, как эта коррупция выглядит.

Но нас не сломить и не смутить!!- Президент уже практически ревел, нависая над хлипким пюпитром, как продавец в мясном ряду, зовущий покупателя.

Мы в состоянии защитить и себя, и всю Европу!!!- ножницы хищно сверкнули в воздухе, кто то в толпе заплакал.

И этот сад, сад в котором вам так хорошо и уютно!!- где то рядом завыла собака, на секунду прервав победный спич.

И этот сад, -собака пристыженно заткнулась, есть символ нашего успеха и будущего!!

На заднем дворе, окруженный плотной толпой спецназа из президентской охраны, тоскливо курил Степаныч, детсадовский сторож.

А ведь Днепрогэс открывали скромнее...- пронеслась у него шальная мысль.

Это наш ответ!!- ножницы щелкнули в сторону толпы, и пятилетки взвизгнули, Всем нашим врагам!!!

Мы спрыгнули с газовой иглы, спрыгнем еще дальше!!!

Поднимет тарифы! Вот прям сейчас и поднимет!- отчаянно взвыл про себя Степаныч, но внешне не дрогнул ни одним мускулом.

И вот, что я вам скажу!!- Верховный доверительно наклонился к детям.

Ничего у популистов не получится!! Нет!

Президент размашисто шагнул к обвисшей на ледяном дожде ленточке, победно оглянулся по сторонам, и одним щелчком завершил церемонию.

Как рейтинг?- деловито спросил он политтехнолога, едва кортеж сорвался с места.

Очень! -многозначительно и в то же время уклончиво, ответил специалист...
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней.
https://site.ua/kirill.sazonov/12526/?u ... ium=siteua
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 07:51

Если всмотреться в 2,5% Гройсмана, всплывет нелицеприятный факт. Прирост ВВП произошел за счет того, что заробітчани нарастили объем денежных переводов в Украину.

В 2016 переводы составляли $7,5 миллиардов

А в 2017 – уже $9,3 миллиарда

То есть, производство в Украине в 2017 году упало! http://uainfo.org/blognews/1521841310-p ... z-nas.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:12

  UA написав:
  hume написав:Сегодня ценники первички не радуют совершенно, НО, те, кто остались с деньгами могут отхватить очень интересные варианты вторички. Пока все гоняются за котлованами с поставкой в следующей жизни вторичка камнем летит вниз, и без серьёзной скидки продать объект вообще нереально. Всё, сегодня деньги, а вечером с чемоданами въезжать можно.

Что то нет изобилия вариантов.
Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора.
А если хоть какой более - менее ремонт, то ценник скидывать не спешат.

Гы. А зачем покупателю платить в полтора раза дороже за "более - менее ремонт" и где "ценник скидывать не спешат"?
Кто покупает для себя в подавляющем большинстве покупают квартиру под ремонт и потом делают там свой ремонт. Выходит дешевле.
Так же и инвесторы которые покупают квартиры под сдачу в подавляющем большинстве предпочитают покупать квартиры где "Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора. "
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:31

  Frant написав:Если всмотреться в 2,5% Гройсмана, всплывет нелицеприятный факт. Прирост ВВП произошел за счет того, что заробітчани нарастили объем денежных переводов в Украину.

В 2016 переводы составляли $7,5 миллиардов

А в 2017 – уже $9,3 миллиарда

То есть, производство в Украине в 2017 году упало! http://uainfo.org/blognews/1521841310-p ... z-nas.html

"Шах и мат" рожевоокулярныкам.
От себя добавлю наблюдение, полученное на основе так сказать инфы с полей.
По зарплате - в одной компании в гривнах выросла на 100%. Казалось бы пэрэмога. Но нет - как на зарплату 2014 года можна было купить Х кг куриного филе на Ленинградке, так и на зарплату 2018 которая типа увеличилась в 2 раза можно купить только Х кг филиного филе.
Так что "покращення" только на бумаге. И в туфтогонных реляциях рожевоокулярныкив. :evil:
Востаннє редагувалось zahar_ в Суб 24 бер, 2018 08:48, всього редагувалось 1 раз.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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