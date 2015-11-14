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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 бер, 2018 08:38
Frant
Боже, який дурень.
"2017 год стал очередным годом ограбления украинцев.
Инфляция составила 22%. Этот показатель называется дефлятор ВВП, и он показывает, насколько выросли цены по всей экономике."
Всё бы ничего, только официальная инфляция за 2017 год 13.7%.
Ну а дальше этот говнобложик можно не читать.
Пане дОцент, вы не торопитесь "зраду" доносить на форум, посидите-почитайте, хоть какие-то выводы сделайте
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pesikot
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Додано: Суб 24 бер, 2018 08:45
richbitch написав:
Ну, и?
Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.
...
Фууууууу. Ну это уже днище какое-то.
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airmax78
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Додано: Суб 24 бер, 2018 08:52
airmax78 написав: richbitch написав:
Ну, и?
Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.
...
Фууууууу. Ну это уже днище какое-то.
Петросяните?
До съедение шляпы вам осталось чуть более 9 месяцев эксперт вы наш регулярно попадающий пальцем в небо.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Суб 24 бер, 2018 09:05
Как уже озвучивал выше был на выставке по строительству в МВЦ.
Колёсики крутятся. Бетон производят, стены делают, арматуру не из железа предлагают, кровельных материалов завались и т.д и т.п.
В общем пришёл к выводу - надо строить для жилья дом недалеко от Киева (непременно чтобы можно было добираться до метро в Киеве, не только автомобильным транспортом но и рейковым), дабы показать шаромыгам дулю.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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