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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 651652653654

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:38

Frant
Боже, який дурень.
"2017 год стал очередным годом ограбления украинцев.
Инфляция составила 22%. Этот показатель называется дефлятор ВВП, и он показывает, насколько выросли цены по всей экономике."
Всё бы ничего, только официальная инфляция за 2017 год 13.7%.
Ну а дальше этот говнобложик можно не читать.
Пане дОцент, вы не торопитесь "зраду" доносить на форум, посидите-почитайте, хоть какие-то выводы сделайте
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:45

  richbitch написав:Ну, и?

Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.

...

Фууууууу. Ну это уже днище какое-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:52

  airmax78 написав:
  richbitch написав:Ну, и?

Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.

...

Фууууууу. Ну это уже днище какое-то.

Петросяните?
До съедение шляпы вам осталось чуть более 9 месяцев эксперт вы наш регулярно попадающий пальцем в небо. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:05

Как уже озвучивал выше был на выставке по строительству в МВЦ.
Колёсики крутятся. Бетон производят, стены делают, арматуру не из железа предлагают, кровельных материалов завались и т.д и т.п.
В общем пришёл к выводу - надо строить для жилья дом недалеко от Киева (непременно чтобы можно было добираться до метро в Киеве, не только автомобильным транспортом но и рейковым), дабы показать шаромыгам дулю.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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