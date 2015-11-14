Додано: Суб 24 бер, 2018 09:05

Как уже озвучивал выше был на выставке по строительству в МВЦ.

Колёсики крутятся. Бетон производят, стены делают, арматуру не из железа предлагают, кровельных материалов завались и т.д и т.п.

В общем пришёл к выводу - надо строить для жилья дом недалеко от Киева (непременно чтобы можно было добираться до метро в Киеве, не только автомобильным транспортом но и рейковым), дабы показать шаромыгам дулю.

Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.