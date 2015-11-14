Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Frant Боже, який дурень. "2017 год стал очередным годом ограбления украинцев. Инфляция составила 22%. Этот показатель называется дефлятор ВВП, и он показывает, насколько выросли цены по всей экономике." Всё бы ничего, только официальная инфляция за 2017 год 13.7%. Ну а дальше этот говнобложик можно не читать. Пане дОцент, вы не торопитесь "зраду" доносить на форум, посидите-почитайте, хоть какие-то выводы сделайте
Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.
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Фууууууу. Ну это уже днище какое-то.
Петросяните? До съедение шляпы вам осталось чуть более 9 месяцев эксперт вы наш регулярно попадающий пальцем в небо.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Как уже озвучивал выше был на выставке по строительству в МВЦ. Колёсики крутятся. Бетон производят, стены делают, арматуру не из железа предлагают, кровельных материалов завались и т.д и т.п. В общем пришёл к выводу - надо строить для жилья дом недалеко от Киева (непременно чтобы можно было добираться до метро в Киеве, не только автомобильным транспортом но и рейковым), дабы показать шаромыгам дулю.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:Как уже озвучивал выше был на выставке по строительству в МВЦ. Колёсики крутятся. Бетон производят, стены делают, арматуру не из железа предлагают, кровельных материалов завались и т.д и т.п. В общем пришёл к выводу - надо строить для жилья дом недалеко от Киева (непременно чтобы можно было добираться до метро в Киеве, не только автомобильным транспортом но и рейковым), дабы показать шаромыгам дулю.
не стількм шаромигам, скільки рожевоокулярним фейкарам))) до речі, вигідніше готовий будинок купити. Під Києвом такого добра - повно, і дешевшає воно ще швидше, ніж квартири у Куйові.
kingkongovets написав:Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот.
kingkongovets написав:Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней. https://site.ua/kirill.sazonov/12526/?u ... ium=siteua
К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача.