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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 652653654655656>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:38

Frant
Боже, який дурень.
"2017 год стал очередным годом ограбления украинцев.
Инфляция составила 22%. Этот показатель называется дефлятор ВВП, и он показывает, насколько выросли цены по всей экономике."
Всё бы ничего, только официальная инфляция за 2017 год 13.7%.
Ну а дальше этот говнобложик можно не читать.
Пане дОцент, вы не торопитесь "зраду" доносить на форум, посидите-почитайте, хоть какие-то выводы сделайте
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:45

  richbitch написав:Ну, и?

Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.

...

Фууууууу. Ну это уже днище какое-то.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 08:52

  airmax78 написав:
  richbitch написав:Ну, и?

Президент сурово щелкнул ножницами, заставив малышей вздрогнуть.

...

Фууууууу. Ну это уже днище какое-то.

Петросяните?
До съедение шляпы вам осталось чуть более 9 месяцев эксперт вы наш регулярно попадающий пальцем в небо. :mrgreen:
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:05

Как уже озвучивал выше был на выставке по строительству в МВЦ.
Колёсики крутятся. Бетон производят, стены делают, арматуру не из железа предлагают, кровельных материалов завались и т.д и т.п.
В общем пришёл к выводу - надо строить для жилья дом недалеко от Киева (непременно чтобы можно было добираться до метро в Киеве, не только автомобильным транспортом но и рейковым), дабы показать шаромыгам дулю.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 09:18

  zahar_ написав:Как уже озвучивал выше был на выставке по строительству в МВЦ.
Колёсики крутятся. Бетон производят, стены делают, арматуру не из железа предлагают, кровельных материалов завались и т.д и т.п.
В общем пришёл к выводу - надо строить для жилья дом недалеко от Киева (непременно чтобы можно было добираться до метро в Киеве, не только автомобильным транспортом но и рейковым), дабы показать шаромыгам дулю.
не стількм шаромигам, скільки рожевоокулярним фейкарам))) до речі, вигідніше готовий будинок купити. Під Києвом такого добра - повно, і дешевшає воно ще швидше, ніж квартири у Куйові.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:17

  kingkongovets написав:Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот.

Какой уж там негатив ))))))
stm
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:29

  kingkongovets написав:Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней.
https://site.ua/kirill.sazonov/12526/?u ... ium=siteua



К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача.
richbitch
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 10:50

richbitch тут вот вигулькнула "дуля" Натальи Багрий - трибеке и гале сдавшей с сотоварищи 1к Лико Граде какой-то лошице за 13 тыс.грн.
2к на Дорогожичах за 7500
Зображення.
Весьма похоже что латентные форумные рылы и загонщики Аленей из ОП продаж шаромыг вводят аудиторию читателей топика в заблуждение - о якобы высоком уровня сдачи жилья в новостроях.
Мой совет реальным читателям пользователям форума желающим разобратся с РЕАЛЬНЫМ уровнем цен на КРЖН - не верьте сходу на слово туфтогонам рылам и загонщикам Аленей, так как Реальный уровень цен на КРЖН ниже чем тот о котором врут отмеченные выше заинтересованые в продажах лица.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:17

  richbitch написав:
  kingkongovets написав:Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней.
https://site.ua/kirill.sazonov/12526/?u ... ium=siteua



К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача.


дайте почитать - мож шото и вспомню)
желательно ту часть, где "все по другому написано"

зы: а где можно потрекать триумфальный путь чиваса к счастливому победителю пари?
мы все с нетерпением ждем когда же он достигнет адресата
или ник ричбич не несет ответственности за то шо написано трибекой?)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Доброе утро, индекс домика рухнул.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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