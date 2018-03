Додано: Суб 24 бер, 2018 11:17

richbitch написав: kingkongovets написав: Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней.

https://site.ua/kirill.sazonov/12526/?u ... ium=siteua Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней.





К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача. К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача.



дайте почитать - мож шото и вспомню)

желательно ту часть, где "все по другому написано"



зы: а где можно потрекать триумфальный путь чиваса к счастливому победителю пари?

мы все с нетерпением ждем когда же он достигнет адресата

или ник ричбич не несет ответственности за то шо написано трибекой?) дайте почитать - мож шото и вспомню)желательно ту часть, где "все по другому написано"зы: а где можно потрекать триумфальный путь чиваса к счастливому победителю пари?мы все с нетерпением ждем когда же он достигнет адресатаили ник ричбич не несет ответственности за то шо написано трибекой?)

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.