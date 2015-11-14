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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 653654655656>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Доброе утро, индекс домика рухнул.

"Бабах!" (с) Н.С.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:42

  kingkongovets написав:
  richbitch написав:
  kingkongovets написав:Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней.
https://site.ua/kirill.sazonov/12526/?u ... ium=siteua



К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача.


дайте почитать - мож шото и вспомню)
желательно ту часть, где "все по другому написано"

зы: а где можно потрекать триумфальный путь чиваса к счастливому победителю пари?
мы все с нетерпением ждем когда же он достигнет адресата
или ник ричбич не несет ответственности за то шо написано трибекой?)

Дык по "фейсу" понятно что трибека и ричбич это -"у рояля то же самое".
А по пАчпорту никакой связи нет. Вот ричбич и пользуется этой прорехой в "законодательстве"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:47

  Оранжевый-хит сезона написав:Доброе утро, индекс домика рухнул.

Не идекс домика, а хотелки домика. А это фуфел. Его приличные финансисты НИКОГДА не расматривали как источник для определения РЕАЛЬНОГО уровня цен на КРЖН.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:48

hume
те кто остался с деньгами, уе***ют со страшной силой............
pitersanfan
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:51

  pitersanfan написав:те кто остался с деньгами, уе***ют со страшной силой............

Куда они вкладывают оставшиеся деньги?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
Эгоист
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:53

  Эгоист написав:"Бабах!" (с) Н.С.

"То ли ещё будет - ой-ой-ой" "С"
Будет дешеветь
Не исключено и ночной ужас для прохожий и К- начнут дешеветь готовые квартиры в новостройках в хороших локациях.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:54

  zahar_ написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Доброе утро, индекс домика рухнул.

Не идекс домика, а хотелки домика. А это фуфел. Его приличные финансисты НИКОГДА не расматривали как источник для определения РЕАЛЬНОГО уровня цен на КРЖН.

Индекс "окурков под тёмными окнами новостроек" более репрезентативный.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:54

  pitersanfan написав:hume
те кто остался с деньгами, уе***ют со страшной силой............

На сколько далеко?
То, что считается деньгами здесь, то там это на сникерсы. (там это от москвы, питера, восточной Европы и аж до 50 тыс студенческих городков в Канаде)
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:57

  Эгоист написав:
  pitersanfan написав:те кто остался с деньгами, уе***ют со страшной силой............

Куда они вкладывают оставшиеся деньги?

Наверняка не в инвестиции на КРЖН.
Нормальный финансист не будет вкладывать средства в дешевеющий товар, потому что он не меценат.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 11:57

  zahar_ написав:"То ли ещё будет - ой-ой-ой" "С"
Будет дешеветь
Не исключено и ночной ужас для прохожий и К- начнут дешеветь готовые квартиры в новостройках в хороших локациях.

Но они никаких выводов не делают, потом будут сливать на дне. :mrgreen:
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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