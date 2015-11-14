Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Доброе утро, индекс домика рухнул.
"Бабах!" (с) Н.С.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
kingkongovets написав:Адептам тотальной «зрады» в Украине последнее время патологически не везет. Беда пришла, откуда не ждали. Международный валютный фонд опубликовал исследование по макроэкономической ситуации в низкодоходных развивающихся странах. И негатива в отношении Украины там нет, скорее наоборот. Нет обвинений в тотальной коррупции и прочей мути, на которой так любят спекулировать отдельные политики и гражданские активисты, которых метко называют «личинками политиков». Есть война. Которая бьет по экономике страны. И все это прекрасно понимают, в том числе и на Западе. Коррупция тоже есть, куда без нее. Но совсем не в тех масштабах, как любят декларировать профессиональные борцы с ней. https://site.ua/kirill.sazonov/12526/?u ... ium=siteua
К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача.
дайте почитать - мож шото и вспомню) желательно ту часть, где "все по другому написано"
зы: а где можно потрекать триумфальный путь чиваса к счастливому победителю пари? мы все с нетерпением ждем когда же он достигнет адресата или ник ричбич не несет ответственности за то шо написано трибекой?)
Дык по "фейсу" понятно что трибека и ричбич это -"у рояля то же самое". А по пАчпорту никакой связи нет. Вот ричбич и пользуется этой прорехой в "законодательстве"
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
Оранжевый-хит сезона написав:Доброе утро, индекс домика рухнул.
Не идекс домика, а хотелки домика. А это фуфел. Его приличные финансисты НИКОГДА не расматривали как источник для определения РЕАЛЬНОГО уровня цен на КРЖН.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
pitersanfan написав:те кто остался с деньгами, уе***ют со страшной силой............
Куда они вкладывают оставшиеся деньги?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
"То ли ещё будет - ой-ой-ой" "С" Будет дешеветь Не исключено и ночной ужас для прохожий и К- начнут дешеветь готовые квартиры в новостройках в хороших локациях.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
pitersanfan написав:те кто остался с деньгами, уе***ют со страшной силой............
Куда они вкладывают оставшиеся деньги?
Наверняка не в инвестиции на КРЖН. Нормальный финансист не будет вкладывать средства в дешевеющий товар, потому что он не меценат.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
zahar_ написав:"То ли ещё будет - ой-ой-ой" "С" Будет дешеветь Не исключено и ночной ужас для прохожий и К- начнут дешеветь готовые квартиры в новостройках в хороших локациях.
Но они никаких выводов не делают, потом будут сливать на дне.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США