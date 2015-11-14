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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 бер, 2018 12:05
zahar_ написав:
[
Гы. А зачем покупателю платить в полтора раза дороже за "более - менее ремонт" и где "ценник скидывать не спешат"?
Кто покупает для себя в подавляющем большинстве покупают квартиру под ремонт и потом делают там свой ремонт. Выходит дешевле.
Так же и инвесторы которые покупают квартиры под сдачу в подавляющем большинстве предпочитают покупать квартиры где "Демпенгуют спадщиной в состоянии 3 самосвала мусора. "
Захар, у вас как будто и не было опыта ремонта Милославской из под строителей.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:10
kingkongovets написав: richbitch написав:
К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача.
дайте почитать - мож шото и вспомню)
желательно ту часть, где "все по другому написано"
Даже не знаю почему я с вами общаюсь.
Вас что, в Гугле забанили?
Ищите на английском.
Подсказка: ООН = UN или UNO
МВФ =IMF
это серьезные организации, у них на сайтах есть все исследования, пресс-релизы и т.д.
Вот вам пару цитат из свежего:
Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), made the following statement today in Washington, D.C.:
“We are deeply concerned by recent events in Ukraine that could roll back progress that has been made in setting up independent institutions to tackle high-level corruption, including the National Anticorruption Bureau of Ukraine (NABU) and the Special Anticorruption Prosecutor’s Office (SAPO). Fighting corruption is a key demand of the Ukrainian society, is crucial to achieving stronger and equitable growth, and is part of the government’s commitment under the program with the IMF.
In 2016, Ukraine was ranked as the second-poorest country in Europe, with an average income of $3560 USD. According to the United Nations Development Program’s (UNDP’s) latest report, about 60 percent of Ukrainians live below the poverty line.
Ukraine ranks among world's poorest countries where more than a million people face acute lack of food.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:10
zahar_ написав:
Учи матчасть. "Индекс " по тёмным.. окнам.. новостроек" - даёт понимание о количестве сделок у шаромыг, а не о динамике цен.
Дуй - на перездачу.
Да вы отстали от жизни! Есть индекс по круче: холодные квартиры при огромных счетах за отопление. Потому, что единицы заселившихся отапливают пустые дома на пару сотен квартир.
Еще один повод взглянуть в сторону обжитых хрущиков на Дорогожичах.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:37
Эгоист написав: zahar_ написав:
Учи матчасть. "Индекс " по тёмным.. окнам.. новостроек" - даёт понимание о количестве сделок у шаромыг, а не о динамике цен.
Дуй - на перездачу.
Да вы отстали от жизни! Есть индекс по круче: холодные квартиры при огромных счетах за отопление. Потому, что единицы заселившихся отапливают пустые дома на пару сотен квартир.
Еще один повод взглянуть в сторону обжитых хрущиков на Дорогожичах.
Вам к первоисточнику обратится что включает себя - "Индекс " по тёмным.. окнам.. новостроек"
Там ещё наличие жильцов в доме окромя тёмных окон, определялся по наличию в квартирах: застеклённых лоджий, кондееев, тарелок, дверей не от застройщика,по показаниям электросчётчика.
Так что количество заселёных и заселяемых квартир дающие информацию для ориентировочного (но со значительной долей точности) количества проданых квартир было довольно точным.
А сейчас спасибо фейслесу и его источнику - форум знает что в доме Дубровица где после 3-4 месяцев продаж в отделе продаж Аркада весной 2015 ФСЁ ПРОДАЛИ (прайс с витрины сняли) , сейчас "живых" квартир около 70 в подъезде на 300 квартир, а значит подавляющее число остальных 230 квартир фактически НЕ ПРОДАНЫ и находятся "в навесе" у шаромыг из аркада.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:43
zahar_ написав:
Вам к первоисточнику обратится что включает себя - "Индекс " по тёмным.. окнам.. новостроек"
Там ещё наличие жильцов в доме окромя тёмных окон, определялся по наличию в квартирах: застеклённых лоджий, кондееев, тарелок, дверей не от застройщика,по показаниям электросчётчика.
Так что количество заселёных и заселяемых квартир дающие информацию для ориентировочного (но со значительной долей точности) количества проданых квартир было довольно точным.
А сейчас спасибо фейслесу и его источнику - форум знает что в доме Дубровица где после 3-4 месяцев продаж в отделе продаж Аркада весной 2015 ФСЁ ПРОДАЛИ (прайс с витрины сняли) , сейчас "живых" квартир около 70 в подъезде на 300 квартир, а значит подавляющее число остальных 230 квартир фактически НЕ ПРОДАНЫ
и находятся "в навесе" у шаромыг из аркада.
Я сторонник "теории о перекупах". Верю, что какая-то часть из них выкуплена под перепродажу или аренду, а так же с целью легализации серых и черного дохода. Иначе, получилась бы совсем мрачная картина для застройщика.
Но сути дела это не меняет. Большинство из них вообще не будут ни выкуплены, ни арендованы, разве что, в убыток "инвестору".
Востаннє редагувалось Эгоист
в Суб 24 бер, 2018 12:48, всього редагувалось 2 разів.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:47
richbitch
could roll back progress that has been made in setting up independent institutions to tackle high-level corruption
как бе МВФ говорит, что присутствует прогресс в борьбе с коррупцией, не?
главное оружие рашистов - ложь
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:57
Эгоист написав: zahar_ написав:
Вам к первоисточнику обратится что включает себя - "Индекс " по тёмным.. окнам.. новостроек"
Там ещё наличие жильцов в доме окромя тёмных окон, определялся по наличию в квартирах: застеклённых лоджий, кондееев, тарелок, дверей не от застройщика,по показаниям электросчётчика.
Так что количество заселёных и заселяемых квартир дающие информацию для ориентировочного (но со значительной долей точности) количества проданых квартир было довольно точным.
А сейчас спасибо фейслесу и его источнику - форум знает что в доме Дубровица где после 3-4 месяцев продаж в отделе продаж Аркада весной 2015 ФСЁ ПРОДАЛИ (прайс с витрины сняли) , сейчас "живых" квартир около 70 в подъезде на 300 квартир, а значит подавляющее число остальных 230 квартир фактически НЕ ПРОДАНЫ
и находятся "в навесе" у шаромыг из аркада.
Я сторонник "теории о перекупах". Верю, что какая-то часть из них выкуплена под перепродажу или аренду, а так же с целью легализации серых и черного дохода. Иначе, получилась бы совсем мрачная картина для застройщика.
Но сути дела это не меняет. Большинство из них вообще не будут ни выкуплены, ни арендованы, разве что, в убыток "инвестору".
Безусловно в подъзде где живёт источник фейслес есть и квартиры выкуплены "под перепродажу или аренду, а так же с целью легализации серых и черного дохода.".
Но заметьте те кто купил под аренду в массе своей уже входят в число 70 "живых" квартир. Тех же что куплены для перепродажи и легализации чёрных дохов застройщик наверняка присадил на оплату комунальных платежей.
А вот за ориетировочно 200 квартир навеса застройщика никто комунальных не платит. Поэтому и платит источник фейслеса 1400 грн месяц за отопления мопов.
Рылы и загонщики Аленей на форуме беснуются и врут - за два года не подешевело, дно прАшли, БУИТ ДАРАЖАТЬ. Авторитетно заявляю РЕАЛЬНЫЙ ТРЕНД УРОВЕНЯ ЦЕН на КРЖН в квартирах - ДЕШЕВЕЛ 2010-2017, ДЕШЕВЕЕТ СЕЙЧАС И БУДЕТ ДЕШЕВЕТЬ в 2018.
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zahar_
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Додано: Суб 24 бер, 2018 12:58
Около 100 тыс. должников по алиментам запрещен выезд за рубеж, 90 тыс. лишены права пользоваться автомобилем, - Петренко
По словам Петренко, в Украине сейчас более, чем 600 тыс. неплательщиков алиментов.
"Также мы ввели общественно полезные работы - для тех, кто, условно говоря, не имеет ничего официального и легальных доходов. По всей Украине составлено более 8 тысяч протоколов. (22 марта. - Ред.) Соломенский суд впервые вынес решение и направил одного такого отца на 150 часов общественно-полезных работ", - сообщил министр.
По информации Минюста, сейчас в Украине примерно 3 млн. детей живут в неполных семьях и имеющих право на алименты или получают их. При этом каждое четвертое решение суда касается именно взыскания алиментов.
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
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Додано: Суб 24 бер, 2018 13:10
trololo написав:richbitch
could roll back progress that has been made in setting up independent institutions to tackle high-level corruption
как бе МВФ говорит, что присутствует прогресс в борьбе с коррупцией, не?
Для них прогресс - это сам факт создания всяческих НАБУ.
Ну и вежливая форма. Вроде «выражение обеспокоенности».
А вообще - покращення все чуствуют на своей шкуре. «И пусть никто не уйдёт обиженным» - знаете откуда цитата?
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richbitch
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