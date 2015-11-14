Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
hume От вы привередливый. Это шаг вперед для КГС. Архитектура этого дома оставляет желать много лучшего, но в общем и целом - неплохо. И самое главное, КГС усвоил урок ФК: сделал новый дом максимально антивандальным. Остеклено все, что можно остеклить + корзин под кондеры повесили по максимуму. PS Откровенно, что бы вы выбрали сейчас: ФК или Лумумбу?
Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
vst написав:Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
Что изменилось с переуступками?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl "Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США