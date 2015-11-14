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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 654655656657

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 710
Висота стель
4%
28
Гарний вигляд з вікон
9%
67
Гарні, "модні" МОПи
2%
16
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
12
Зручна локація
21%
151
Наявність закритої придомової території і паркінгу
8%
54
Раціональне планування та метраж
16%
111
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
27
Ціна
19%
136
Якість будівництва
15%
108
Всього голосів : 710
Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:04

:cry: :roll:
  richbitch написав:
  trololo написав:richbitch

could roll back progress that has been made in setting up independent institutions to tackle high-level corruption


как бе МВФ говорит, что присутствует прогресс в борьбе с коррупцией, не?


Для них прогресс - это сам факт создания всяческих НАБУ.

Ну и вежливая форма. Вроде «выражение обеспокоенности».

А вообще - покращення все чуствуют на своей шкуре. «И пусть никто не уйдёт обиженным» - знаете откуда цитата? ;)

Трибека, ну ладно вам, вот уже нашелся постраждалий от злочинной влади.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:35

  airmax78 написав:Кросафчег Лумумба, 11:Зображення
Можно было купить па1300 с небольшим с панорамным видом на Таряна и РМ на горизонте еще в апреле прошлого года. Сейчас уровень цен не знаю.

Как фасад был из туалетной плитки на фк1, так он из неё и остался. Что вам так понравилось -хз.
hume
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:43

hume От вы привередливый. Это шаг вперед для КГС. Архитектура этого дома оставляет желать много лучшего, но в общем и целом - неплохо. И самое главное, КГС усвоил урок ФК: сделал новый дом максимально антивандальным. Остеклено все, что можно остеклить + корзин под кондеры повесили по максимуму.
PS Откровенно, что бы вы выбрали сейчас: ФК или Лумумбу?
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 14:57

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
vst
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 бер, 2018 15:04

  vst написав:Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.

Что изменилось с переуступками?
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Эгоист
 
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