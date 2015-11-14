|
|
|
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 24 бер, 2018 14:57
Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
-
vst
-
-
- Повідомлень: 28
- З нами з: 29.11.14
- Подякував: 754 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:04
vst написав:
Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки
, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
Что изменилось с переуступками?
Порохоботы в игноре: airmax78, hume, Первый, Прохожий, барабашов, kingkongovets, Vitl
"Забота о человеческой жизни и счастье, а не об их разрушении — это единственная законная задача правительства." (с) Томас Джефферсон, 3-й президент США
-
Эгоист
-
-
- Повідомлень: 3041
- З нами з: 22.08.16
- Подякував: 49 раз.
- Подякували: 163 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:34
Эгоист написав: vst написав:
Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки
, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
Что изменилось с переуступками?
Вроде 19% Аркаде отдать нужно.
Похоже на мышеловку.
-
UA
-
-
- Повідомлень: 2522
- З нами з: 19.07.08
- Подякував: 180 раз.
- Подякували: 208 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 15:50
vst написав:
Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
Какие такие 8 утра, с вечера очередь занимают. А в ОП Оранж сити от Геоса, очередь на неделю вперёд расписанна.
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18178
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:22
zahar_ написав:
Нормальный финансист не будет вкладывать средства в дешевеющий товар, потому что он не меценат.
Это потому Захар прикупил гостинок на Лесном под аренду?
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 19995
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1062 раз.
- Подякували: 4447 раз.
-
- Профіль
-
2
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:35
richbitch написав: kingkongovets написав: richbitch написав:
К сожалению в первоисточнике - а именно в обзоре МВФ все по-другому написано, но что-бы его прочитать нужно владеть английским, для вас это непосильная задача.
дайте почитать - мож шото и вспомню)
желательно ту часть, где "все по другому написано"
Даже не знаю почему я с вами общаюсь.
Вас что, в Гугле забанили?
Ищите на английском.
Подсказка: ООН = UN или UNO
МВФ =IMF
это серьезные организации, у них на сайтах есть все исследования, пресс-релизы и т.д.
Вот вам пару цитат из свежего:
Christine Lagarde, Managing Director of the International Monetary Fund (IMF), made the following statement today in Washington, D.C.:
“We are deeply concerned by recent events in Ukraine that could roll back progress that has been made in setting up independent institutions to tackle high-level corruption, including the National Anticorruption Bureau of Ukraine (NABU) and the Special Anticorruption Prosecutor’s Office (SAPO). Fighting corruption is a key demand of the Ukrainian society, is crucial to achieving stronger and equitable growth, and is part of the government’s commitment under the program with the IMF.
In 2016, Ukraine was ranked as the second-poorest country in Europe, with an average income of $3560 USD. According to the United Nations Development Program’s (UNDP’s) latest report, about 60 percent of Ukrainians live below the poverty line.
Ukraine ranks among world's poorest countries where more than a million people face acute lack of food.
свеженькое - это цитата от 6го декабря? поржал
повторяю вопрос: "где в отчете мвф (за 22марта - подсказываю) написано "по-другому"?
в чем конкретно был неправ автор статьи, ссылку на которую я привел?
зы: судьба проигранного вами чиваса (фотку которого вы с такой помпой выкладывали) меня тоже интересует - так все же шо с ним? может он по дороге к трололо попал в беду и ему нужна помощь?
Востаннє редагувалось kingkongovets
в Суб 24 бер, 2018 16:40, всього редагувалось 1 раз.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
-
kingkongovets
-
-
- Повідомлень: 3368
- З нами з: 05.06.16
- Подякував: 178 раз.
- Подякували: 386 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:40
hume написав: pitersanfan написав:hume
те кто остался с деньгами, уе***ют со страшной силой............
На сколько далеко?
То, что считается деньгами здесь, то там это на сникерсы. (там это от москвы, питера, восточной Европы и аж до 50 тыс студенческих городков в Канаде)
+1
Местные финансовые воротилы и "инвесторы" с десятком или даже сотней тыс не понимают, что по меркам остального мира это копейки. Их с толком можно пристроить только тут, пока здесь все дешево и надеяться, что все наладится, кризис закончится и мы станем, пусть не золотым миллиардом, но рядом стоящие.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 3987
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:52
Эгоист написав: vst написав:
Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки
, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.
Что изменилось с переуступками?
Теперь деньги в гривне на счет продавца в Аркаде (снять 0,25%). Продавец должен поставить хоть 10% накрутки от цены по чем купил и с этой накрутки потом уплатить налоги.
Я приводил цитату с Домика, что однушки и двушки разгребли за пару часов.
Так это или не так будет видно на следующей неделе.
Наверняка в продажу на старте выставили не все квартиры, а оставшиеся выставят, как обычно, через несколько месяцев после поднятия цены.
-
Vlad442
-
-
- Повідомлень: 3987
- З нами з: 07.10.14
- Подякував: 5 раз.
- Подякували: 539 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 24 бер, 2018 16:58
Vlad442 написав: hume написав: pitersanfan написав:hume
те кто остался с деньгами, уе***ют со страшной силой............
На сколько далеко?
То, что считается деньгами здесь, то там это на сникерсы. (там это от москвы, питера, восточной Европы и аж до 50 тыс студенческих городков в Канаде)
+1
Местные финансовые воротилы и "инвесторы" с десятком или даже сотней тыс не понимают, что по меркам остального мира это копейки. Их с толком можно пристроить только тут, пока здесь все дешево и надеяться, что все наладится, кризис закончится и мы станем, пусть не золотым миллиардом, но рядом стоящие.
мы никогда не восстановимся... люди уезжают, остальные вымирают... мы становимся прибалтикой....
Акции в Оранж сити https://orange.geos.ua/akczvdgeos
-
Оранжевый-хит сезона
-
-
- Повідомлень: 18178
- З нами з: 20.04.08
- Подякував: 347 раз.
- Подякували: 428 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
реклама
|