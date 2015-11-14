Додано: Суб 24 бер, 2018 16:52

Эгоист написав: vst написав: Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце ужесточили правила переуступки, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост. Новости по теме: был в в ОП аркады на осокорках, первые очередь занимают в 8.00, банк открывается в 9.00, очередь занимают для бронирования. Прайсы почти пусты, очень странно учитывая массовый отток спекулятивных денег (по моему личному наблюдению), в прошлом месяце, спекулянты покупать не будут. Возможно это начало тренда на уверенный рост.

Что изменилось с переуступками? Что изменилось с переуступками?

Теперь деньги в гривне на счет продавца в Аркаде (снять 0,25%). Продавец должен поставить хоть 10% накрутки от цены по чем купил и с этой накрутки потом уплатить налоги.Я приводил цитату с Домика, что однушки и двушки разгребли за пару часов.Так это или не так будет видно на следующей неделе.Наверняка в продажу на старте выставили не все квартиры, а оставшиеся выставят, как обычно, через несколько месяцев после поднятия цены.